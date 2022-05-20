Суд приговорил экс-замглаву управления Ростехнадзора к 10 годам за взятки
Ленинский районный суд Иванова признал бывшего заместителя главы центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщила прокуратура региона.
Суд назначил Ивченко десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 20 млн руб. В течение трех лет он не сможет занимать должности в органах местного самоуправления.
По версии следствия, с июля 2013-го по октябрь 2015 года чиновник организовал преступную группу, куда входили его подчиненные, и получал взятки от поднадзорных организаций. Сотрудники управления Ростехнадзора мешали предприятиям при получении лицензий. Они направляли их в подконтрольные организации, которые под видом оказания платных услуг помогали им получить разрешения ведомства.
В списке услуг была подготовка документов по приемке сетей газораспределения, лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов производства, актов и экспертиз в области промышленной безопасности, порядка расследования причин аварий и случаев утраты взрывчатых материалов на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.
Общая сумма взяток достигла 9 млн руб.
Ивченко задержали в Москве в октябре 2015 года, у него изъяли 7 млн руб. Следственный комитет сообщил, что в ОПГ участвовали десять человек, которые получили взятки более чем от 200 компаний.
Тогда же при получении взятки в 155 тыс. руб. был задержан начальник межрегионального отдела по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами ЦУ Ростехнадзора Николай Мишанин. В кабинете чиновника следователи нашли около 1 млн руб.