Суд приговорил экс-замглаву управления Ростехнадзора к 10 годам за взятки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 16:59
«Первый канал» сообщил о сдаче замкомандира «Азова» Калины Политика, 20:22
ЦСКА выкупил экс-игрока львовских «Карпат» и объявил об уходе исландца Спорт, 20:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:09
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 20:02
Порошенко призвал Европу перекрыть нефтепровод «Дружба» Экономика, 19:59
Как можно наказать страховщика, если он не продает электронное ОСАГО Авто, 19:45
ЦСКА объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Спорт, 19:43
В России приостановили производство «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» Общество, 19:33
Петр Фрадков выступил на конференции «Лидерство на гражданских рынках» Пресс-релиз, 19:33
Путин поддержал кандидатуру Куйвашева на выборах в сентябре Политика, 19:29
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Максим Галкин объяснил закрытие рекламного агентства Бизнес, 19:19
Бах ответил на вопрос об участии России в Олимпиаде-2024 Спорт, 19:17
Terra проверят на мошенничество и майнинг в Китае. Главные новости недели Крипто, 19:15
Общество ,  
0 

Суд приговорил экс-замглаву управления Ростехнадзора к 10 годам за взятки

Владимир Ивченко
Владимир Ивченко (Фото: ivko2004 / Twitter)

Ленинский районный суд Иванова признал бывшего заместителя главы центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщила прокуратура региона.

Суд назначил Ивченко десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 20 млн руб. В течение трех лет он не сможет занимать должности в органах местного самоуправления.

Чиновника Ростехнадзора арестовали по делу о лицензиях на ядерные отходы
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По версии следствия, с июля 2013-го по октябрь 2015 года чиновник организовал преступную группу, куда входили его подчиненные, и получал взятки от поднадзорных организаций. Сотрудники управления Ростехнадзора мешали предприятиям при получении лицензий. Они направляли их в подконтрольные организации, которые под видом оказания платных услуг помогали им получить разрешения ведомства.

В списке услуг была подготовка документов по приемке сетей газораспределения, лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов производства, актов и экспертиз в области промышленной безопасности, порядка расследования причин аварий и случаев утраты взрывчатых материалов на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.

Общая сумма взяток достигла 9 млн руб.

Ивченко задержали в Москве в октябре 2015 года, у него изъяли 7 млн руб. Следственный комитет сообщил, что в ОПГ участвовали десять человек, которые получили взятки более чем от 200 компаний.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare
Статьи
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости
Прогнозы

Тогда же при получении взятки в 155 тыс. руб. был задержан начальник межрегионального отдела по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами ЦУ Ростехнадзора Николай Мишанин. В кабинете чиновника следователи нашли около 1 млн руб.

Материалы к статье
Теги
Ростехнадзор Владимир Ивченко суд колония строгого режима взятка
Материалы по теме
Против экс-сотрудника Ростехнадзора завели дело из-за автомобиля от шахты
Общество
Чиновника Ростехнадзора арестовали по делу о лицензиях на ядерные отходы
Общество
В Москве за взятку арестовали инспектора Ростехнадзора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter