Суд приговорил экс-замглаву управления Ростехнадзора к 10 годам за взятки

Владимир Ивченко (Фото: ivko2004 / Twitter)

Ленинский районный суд Иванова признал бывшего заместителя главы центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщила прокуратура региона.

Суд назначил Ивченко десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 20 млн руб. В течение трех лет он не сможет занимать должности в органах местного самоуправления.

По версии следствия, с июля 2013-го по октябрь 2015 года чиновник организовал преступную группу, куда входили его подчиненные, и получал взятки от поднадзорных организаций. Сотрудники управления Ростехнадзора мешали предприятиям при получении лицензий. Они направляли их в подконтрольные организации, которые под видом оказания платных услуг помогали им получить разрешения ведомства.

В списке услуг была подготовка документов по приемке сетей газораспределения, лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов производства, актов и экспертиз в области промышленной безопасности, порядка расследования причин аварий и случаев утраты взрывчатых материалов на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.

Общая сумма взяток достигла 9 млн руб.

Ивченко задержали в Москве в октябре 2015 года, у него изъяли 7 млн руб. Следственный комитет сообщил, что в ОПГ участвовали десять человек, которые получили взятки более чем от 200 компаний.

Читайте на РБК Pro Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Инструкции Pro Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Статьи Pro Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare Статьи Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Инструкции Pro Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы

Тогда же при получении взятки в 155 тыс. руб. был задержан начальник межрегионального отдела по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами ЦУ Ростехнадзора Николай Мишанин. В кабинете чиновника следователи нашли около 1 млн руб.