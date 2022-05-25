Подполковнику ФСО запросили 13 лет колонии по делу о резиденции Путина

Предприниматели из компаний, которые занимались строительством и реконструкцией резиденции в Ново-Огареве, сообщили, что давали взятки подполковнику Голохвостову и другим сотрудникам, чтобы те не замечали нарушений и хищений

Правительственная резиденция Ново-Огарево (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Главная военная прокуратура запросила для экс-сотрудника службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова 13 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб. по делу о взятке при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

235-й гарнизонный военный суд под председательством Артема Карпова рассматривал дело Голохвостова с января этого года. 24 мая прошло судебное заседание, на котором прокуратура запросила наказание, при этом она не стала требовать лишать подполковника специального звания и госнаград. Защита же настаивала на оправдательном вердикте, так как, по словам адвоката, вина Голохвостова не была доказана. Суд должен огласить приговор 26 мая.

Алексей Голохвостов — бывший заместитель начальника 4-го отделения 2-го отдела управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО.

В сентябре 2020 года главное военное следственное управление СК завело на него уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, с начала февраля 2015 года по ноябрь 2016 года он получил взятку в размере 20 млн руб. «за общее покровительство» и попустительство по службе.

Показания на сотрудника ФСО дали бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и топ-менеджер компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислав Кюнер, которых задержали по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса) при строительстве и реконструкции резиденции. Они получили пять и шесть лет колонии строгого режима соответственно.

Тогда предприниматели рассказали, что давали взятки сотрудникам ФСО за то, чтобы они не замечали хищений и нарушений при строительстве.

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29 декабря 2020 года Голохвостов пришел с вещами и адвокатом в военное следственное управление и оформил явку с повинной. Его задержали и предъявили обвинение в получении взяток. Суд заключил подполковника под стражу.

Защитник подозреваемого Владимир Титов заявлял, что Голохвостов оформлял явку с повинной под давлением следствия, несмотря на слабую доказательную базу. Сотрудник ФСО отрицал факт получения взяток.

При этом в деле есть и второй эпизод по статье о взятке в крупном размере (ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Следствие посчитало, что в 2018 году Голохвостов пригрозил компании ООО «Петербургский Ренессанс», что помешает приемке и согласованию работ по реконструкции 11 башен Московского Кремля. Тогда он получил часть денег от руководителя фирмы Ивана Оренчука при встрече в Александровском саду, говорилось в материалах дела.

По делу о хищениях при строительстве в «Ново-Огарево» уже осудили топ-менеджеров фирмы «Климат Проф» (входила в «Балтстрой») Сергея Перевалова и Александра Родионова, писал «Коммерсантъ». Первый получил четыре года колонии общего режима, второй — три.

С 2012 года 2-й Западный окружной военный суд все еще рассматривает уголовные дела по контракту ФСО с ФГУП «Атэкс».

Компания должна была построить дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную в резиденции. Сумма контракта достигала 5,7 млрд руб. Однако 1,3 млрд руб. ушли на счета фирм-однодневок по фиктивным договорам о выполненных работах, выяснило следствие.



В марте 2017 года фигурантами дела стали экс-руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, топ-менеджер «Стройфасада» Сергей Литвинов, глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко. Участниками дела также стали начальник отдела инженерно-технического обеспечения ФСО полковник Дмитрий Улитин и экс-гендиректор компании «Климат Проф» Борис Мальцев.

Президент Владимир Путин занял резиденцию Ново-Огарево в 2000 году и не съезжал из нее даже при президентстве Дмитрия Медведева.

Резиденция находится на месте усадьбы XIX века, которую построили по приказу князя Сергея Александровича, сына Александра II, в стиле английской готики. В советское время ее использовали как загородный дом приемов ЦК КПСС. При Путине на участке появились конюшня, бассейн, спортзал, дом для официальных приемов, гостевой дом с кинозалом, храм, вертолетная площадка, теплицы и даже птичник.