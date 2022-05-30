Лавров заявил о роли Франции в разжигании неонацизма на Украине

Глава МИД России Лавров обратил внимание, что Париж активно вооружает Киев, в том числе наступательными вооружениями, а также требует вести войну «до победного конца»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

России печально видеть, как Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями. Требует вести войну «до победного конца», «нанести России поражение». Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — подчеркнул он.

Лавров подытожил, что западные страны, по-видимому, и не хотели равноправного сотрудничества с Россией.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва видит стремление Парижа к «стратегической автономии». В частности, французский лидер Эмманюэль Макрон неоднократно говорил о необходимости новой архитектуры безопасности европейского региона, однако «США ничего не разрешают сделать», полностью подчинив Европу, подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, Запад пестовал киевский режим долгие годы, чтобы создать угрозу для России и «подорвать ее законное место в архитектуре безопасности», принизив роль Москвы.

Так, западные страны в течение долгих лет «наплевательски относились» к российским призывам не делать из Украины «антиРоссию», не создавать военную угрозу Москве и не препятствовать русскому языку и культуре.

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Лавров указал на то, что Европа не может представить, чтобы Бельгия запретила французский язык, Ирландия — английский язык, Финляндия — шведский язык, однако на запрет русского языка на Украине европейским странам «было наплевать».

В начале апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев заявил, что Украина должна «выиграть на поле боя». Позднее он подтверждал эти слова, подчеркивая, что конфликт на Украине можно завершить только военным путем.

Лавров счел, что у главы дипломатии «что-то накопилось личное», он оговорился или «ляпнул что-то, что ему никто не поручал». Он назвал слова Борреля из ряда вон выходящими и отметил, что в политике Запада произошел «серьезный разворот» и правила игры «существенно меняются».