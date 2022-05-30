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Лавров заявил о роли Франции в разжигании неонацизма на Украине

Глава МИД Лавров: России печально видеть поддержку Францией неонацизма на Украине
Глава МИД России Лавров обратил внимание, что Париж активно вооружает Киев, в том числе наступательными вооружениями, а также требует вести войну «до победного конца»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

России печально видеть, как Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями. Требует вести войну «до победного конца», «нанести России поражение». Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — подчеркнул он.

Лавров подытожил, что западные страны, по-видимому, и не хотели равноправного сотрудничества с Россией.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва видит стремление Парижа к «стратегической автономии». В частности, французский лидер Эмманюэль Макрон неоднократно говорил о необходимости новой архитектуры безопасности европейского региона, однако «США ничего не разрешают сделать», полностью подчинив Европу, подчеркнул Лавров.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

По словам главы МИД России, Запад пестовал киевский режим долгие годы, чтобы создать угрозу для России и «подорвать ее законное место в архитектуре безопасности», принизив роль Москвы.

Так, западные страны в течение долгих лет «наплевательски относились» к российским призывам не делать из Украины «антиРоссию», не создавать военную угрозу Москве и не препятствовать русскому языку и культуре.

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Лавров указал на то, что Европа не может представить, чтобы Бельгия запретила французский язык, Ирландия — английский язык, Финляндия — шведский язык, однако на запрет русского языка на Украине европейским странам «было наплевать».

В начале апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев заявил, что Украина должна «выиграть на поле боя». Позднее он подтверждал эти слова, подчеркивая, что конфликт на Украине можно завершить только военным путем.

Лавров счел, что у главы дипломатии «что-то накопилось личное», он оговорился или «ляпнул что-то, что ему никто не поручал». Он назвал слова Борреля из ряда вон выходящими и отметил, что в политике Запада произошел «серьезный разворот» и правила игры «существенно меняются».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Сергей Лавров Франция Украина национализм
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