Дьяченко рассказал о выборе Ельциным преемника между Примаковым и Путиным

Так, например, однажды Примаков «поднял президента с постели» и потребовал сместить с должности главу Внешэкономбанка Андрея Костина. «Ельцин, пока шел к телефону, подумал, что стряслось что-то страшное. А тут… Костин. Не землетрясение, не война, не наводнение. Ельцин был раздражен. Костина тогда не сняли <...>», — пояснил автор книги.

Еще одной ошибкой Примакова с точки зрения шансов на президентство Дьяченко считает его участие в деле «Аэрофлота» в 1990-х годах. Тогда расследовалось хищение средств компании, одним из обвиняемых был акционер «Аэрофлота» Борис Березовский. В истории с хищениями фигурировало имя другого зятя Ельцина, Валерия Окулова (женат на дочери Ельцина Елене), который написал заявление в прокуратуру на акционеров «Аэрофлота». Как пишет Дьяченко, перед этим он советовался с Примаковым и именно последний рекомендовал ему обратиться к прокурору. В итоге дело «Аэрофлота» стало «насквозь политическим и шумным», указывает он. «А Примаков, <...> должен же был оценить политические последствия? Ведь дело «Аэрофлота» — это удар по Кремлю и правительству. Примаков с его политическим опытом не мог не понимать этого», — считает автор.

«Или он считал, что грязь ляжет только на семью Ельцина? Или он, такой умный и мудрый, мог считать, что станет следующим главой государства, не опираясь на полное доверие со стороны Ельцина, что преемник не нуждается в прямой санкции и легитимации со стороны предшественника? , — продолжает Дьяченко. — Может быть, тут роль сыграла колоссальная, выходившая далеко за пределы разумного ненависть Примакова к Березовскому».

Помимо этого, шансы премьер-министра на кресло президента также уменьшало и то, что Ельцин видел своим преемником человека молодого, «не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид», говорится в отрывке книги. По мнению Дьяченко, Ельцин желал, чтобы следующий президент «начал с чистого листа».

Тем не менее Примаков пользовался уважением в народе, а также имел вес в государственном аппарате. «Чтобы оценить этот вес, достаточно вспомнить, как и кем — многими федеральными чиновниками и десятками губернаторов — формировался под думские выборы — 99 блок «Отечество — Вся Россия», — считает Дьяченко. — Он делался «под Примакова», возглавлявшего его избирательный список, и был реальной политической надстройкой правящей бюрократии — правда, только до самих выборов в Думу, после которых грядущее президентство Владимира Путина перестало вызывать какие бы то ни было сомнения».

Автор книги также вспомнил «разворот над Атлантикой», когда весной 1999 года самолет с Примаковым на борту направлялся в США. Уже в полете, находясь над Атлантическим океаном, стало известно, что НАТО начал бомбардировки Югославии. После этого борт с премьер-министром развернулся и направился обратно в Москву.

Считается, что борт развернул сам Примаков, однако Дьяченко утверждает, что это произошло по прямому личному указанию Ельцина. «Те, кто внутри Кремля, отлично понимают, что без ведома первого лица такие вещи не делаются. Тем более многоопытный Примаков никогда бы не решился на такой шаг без ведома своего руководителя. Сфера международных отношений, тем более отношения с США — это исключительно президентская сфера. Вторгаться туда без разрешения — такого дипломат Примаков себе бы никогда не позволил», — пишет он.

Автор также поясняет, что Ельцин не взял на себя публичную ответственность за разворот самолета, так как у него были многолетние хорошие отношения с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном и публично их портить Ельцин не хотел. «Да и вообще, правильно было в той ситуации сыграть в «двух следователей» (злого и доброго)», — заключает Дьяченко.

До своего назначения на должность премьер-министра в 1998 году Примаков руководил Службой внешней разведки, затем занимал должность министра иностранных дел. Пост премьера он покинул в 1999 году, после этого был президентом Торгово-промышленной палаты. Его внук Евгений сейчас возглавляет Россотрудничество.

Алексей Дьяченко (настоящее имя Леонид) был женат на Татьяне, младшей дочери Бориса Ельцина. Они поженились в 1987 году, оба тогда работали в конструкторском бюро «Салют». Их брак продлился до 2001 года, позже Татьяна вышла замуж за бывшего руководителя администрации президента Валентина Юмашева.

Дьяченко после работы в ракетно-космической отрасли ушел в предпринимательскую сферу. В частности, он был исполнительным директором компании Urals Energy, затем в 2014 году возглавил компанию.