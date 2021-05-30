Отец Протасевича сообщил о его переводе в СИЗО КГБ

Семья смогла найти сына после того, как их дочь передала брату посылку. «А раз ее приняли — понятно где», — сказал отец арестованного. Родители Протасевича опасаются, что его били после задержания

Дмитрий Протасевич (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Белоруссии, сообщает Би-би-си со ссылкой на отца арестованного, Дмитрия Протасевича. Также об этом в Telegram-канале сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

В том же СИЗО содержится его девушка, россиянка Софья Сапега, которую задержали вместе с Протасевичем.

РБК направил запрос в пресс-службу КГБ Белоруссии.

Как рассказал Дмитрий Протасевич, о том, что Роман находится в минском СИЗО КГБ, они узнали после того, как их дочь смогла отправить брату передачу. «Мы до конца не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли — понятно где. Она передала то, что там разрешено, — предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена», — пояснил отец арестованного.

Адвокат Протасевича-младшего Инесса Оленская также пыталась найти подзащитного. Как передает Би-би-си, сначала ей выписали пропуск в СИЗО-1, но затем его аннулировали и сказали, что молодого человека там нет. «Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ, но никто, кроме следователей, об этом не узнал», — говорится в материале.