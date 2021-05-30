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Протесты в Белоруссии ,  
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Отец Протасевича сообщил о его переводе в СИЗО КГБ

Семья смогла найти сына после того, как их дочь передала брату посылку. «А раз ее приняли — понятно где», — сказал отец арестованного. Родители Протасевича опасаются, что его били после задержания
Дмитрий Протасевич
Дмитрий Протасевич (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Белоруссии, сообщает Би-би-си со ссылкой на отца арестованного, Дмитрия Протасевича. Также об этом в Telegram-канале сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

В том же СИЗО содержится его девушка, россиянка Софья Сапега, которую задержали вместе с Протасевичем.

РБК направил запрос в пресс-службу КГБ Белоруссии.

Как рассказал Дмитрий Протасевич, о том, что Роман находится в минском СИЗО КГБ, они узнали после того, как их дочь смогла отправить брату передачу. «Мы до конца не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли — понятно где. Она передала то, что там разрешено, — предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена», — пояснил отец арестованного.

Адвокат Протасевича-младшего Инесса Оленская также пыталась найти подзащитного. Как передает Би-би-си, сначала ей выписали пропуск в СИЗО-1, но затем его аннулировали и сказали, что молодого человека там нет. «Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ, но никто, кроме следователей, об этом не узнал», — говорится в материале.

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Роман Протасевич

Семья Протасевича сомневается, что он «бодр и весел», как он сказал своему адвокату. Родители арестованного опасаются, что их сына били после задержания. Они сообщили, что тревожатся за его здоровье. Они подали заявление с просьбой провести проверку побоев.

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Романа Протасевича задержали в Минске после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил незапланированную посадку в белорусской столице. Экипаж принял такое решение, так как получил от Минска сообщение о том, что на борту бомба, и рекомендацию сесть в столичном аэропорту.

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Роман Протасевич

Проверка не выявила ничего опасного в лайнере. Протасевича и Сапегу задержали, а затем арестовали на два месяца. Позже появились два видео, на которых молодые люди по отдельности сообщают сведения о себе. Так, Протасевич сказал, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Сапега, в свою очередь, заявила, что является администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует информацию о силовиках.

Против Протасевича в Белоруссии возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Также уголовные дела возбудили против Сапеги. Би-би-си писала, что она является фигурантом дел об «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», об организации массовых беспорядков, о разжигании расовой или национальной розни.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Роман Кирьянов
Белоруссия КГБ Белоруссии СИЗО
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