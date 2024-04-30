В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. Глава областной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. В регионе с 9:55 мск действует воздушная тревога.

Власти Украины неоднократно сообщали о взрывах в Харькове. В предыдущий раз они прозвучали вечером накануне, 29 апреля. Синегубов уточнил, что они произошли в Киевском районе города.

На фоне регулярных атак Терехов сообщил о «масштабных разрушениях» городской энергосистемы. В частности, 24 апреля он заявил, что город больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за разрушения всех трансформаторных подстанций и ТЭЦ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.