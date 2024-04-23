Силы ПВО сбили четыре снаряда над Белгородской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.
«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018 года. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях над Белгородом.
В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого дома были выбиты окна и посечен фасад здания. Повреждения также получил легковой автомобиль — у него выбито лобовое стекло.
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