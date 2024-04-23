Жителя Кемерово приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на госизмену

Житель Кемерово получил 9 лет по делу о попытке присоединиться к ВСУ

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 37-летнего жителя Кемерово к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене и терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области, пишет ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Первые два года отбывать наказание он будет в тюрьме, остальные семь лет — в колонии строгого режима.

Мужчину задержали в июне 2023 года. По версии следствия, он пытался выехать на территорию Украины, чтобы затем присоединиться к ВСУ.

По информации ФСБ, житель Кемерово, используя интернет-мессенджер, установил контакт с украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В спецслужбе уточнили, что мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину.