 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Житель Кемерово получил 9 лет по делу о попытке присоединиться к ВСУ

Жителя Кемерово приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на госизмену
Сюжет
Военная операция на Украине

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 37-летнего жителя Кемерово к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене и терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области, пишет ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Первые два года отбывать наказание он будет в тюрьме, остальные семь лет — в колонии строгого режима.

В Кемерово задержали мужчину, который собирался присоединиться к ВСУ
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Мужчину задержали в июне 2023 года. По версии следствия, он пытался выехать на территорию Украины, чтобы затем присоединиться к ВСУ.

По информации ФСБ, житель Кемерово, используя интернет-мессенджер, установил контакт с украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В спецслужбе уточнили, что мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Кемеровская область Кемерово госизмена уголовное дело
Материалы по теме
В Кемерово задержали мужчину, который собирался присоединиться к ВСУ
Политика
В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже
Политика
Жителю Омска дали 12 лет колонии за госизмену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
«Ведомости» узнали о решении продлить продажу валютной выручки Бизнес, 08:36
Молдавский блок «Победа» сообщил о допросах после визита в Москву Политика, 08:26
Самый переоцененный сотрудник: как сэкономить на директоре по маркетингу Pro, 08:24
Первый аэропорт в Карачаево-Черкесии построят «Аэропорты регионов» Бизнес, 08:00
Продлят ли продажу валютной выручки экспортерами и что будет с рублем Pro, 07:57
АСВ оценило расходы на ликвидацию QIWI Банка Финансы, 07:54
Житель Кемерово получил 9 лет по делу о попытке присоединиться к ВСУ Политика, 07:36
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции парада Политика, 07:31
Основатель винодельни «Ведерниковъ» занялся новым винным проектом в Анапе Бизнес, 07:30
Politico узнало об обеспокоенности США из-за отношений России с Африкой Политика, 07:24
Силы ПВО сбили четыре снаряда над Белгородской областью Политика, 07:18
Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года Экономика, 07:00
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опустился на 10 см ниже опасного Общество, 06:40
Эксперты оценили масштаб атак хакеров на пользователей Android в России Общество, 06:20