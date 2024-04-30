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В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту»

Экс-сотрудника Пентагона осудили за передачу данных подставному агенту России
Бывший сотрудник АНБ США хотел передать российской стороне файлы с грифом «совершенно секретно» и намеревался продолжить сотрудничество. Однако агент, с которым он контактировал, на самом деле был сотрудником ФБР под прикрытием
Фото: US Joint Staff / Globallookpress
Фото: US Joint Staff / Globallookpress

Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ, структура Пентагона) Джаре Себастьяна Далке приговорили почти к 22 годам тюрьмы за попытку передать секретные данные «российскому агенту», которым притворялся сотрудник ФБР, сообщает Минюст США.

32-летний Далке работал в АНБ недолго, с 6 июня по 1 июля 2022 года. Он был разработчиком систем безопасности информационных систем. В августе-сентябре того же года он сообщил о готовности поделиться секретной информацией, полученной во время работы, с человеком, которого считал российским агентом. На самом деле это был сотрудник ФБР. Далке собирался передать ему документы, которые носили гриф «совершенно секретно». За информацию он просил примерно $85 тыс.

«Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат сверхсекретные данные. Другим файлом было письмо, которое начиналось (русскими и кириллическими буквами) словами «Мои друзья!» и, в частности, гласило: «Я очень рад наконец предоставить вам эту информацию… Я с нетерпением жду нашей дружбы и совместной выгоды», — сказано в сообщении Минюста.

Экс-сотрудника АНБ задержали в сентябре 2023-го, когда он пытался передать документы агенту ФБР. Далке признал свою вину.

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По данным прокуратуры, мужчина выгрузил секретные данные на компакт-диск и положил его в почтовый ящик российского консульства. Кроме того, он сфотографировал на мобильный телефон документы об обучении ВВС, заявили в ведомстве. Он несколько раз направлял конфиденциальную информацию в российское консульство в Бонне и посольство России в Берлине, но не получал ответа.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пентагон шпионаж ФБР
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