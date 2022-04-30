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Военная операция на Украине ,  
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Власти Бердянска начнут платить зарплаты и пенсии в рублях

По словам и.о. мэра города в Запорожской области, контролируемого российскими войсками, сейчас в обращении в Бердянске в основном гривна. Сауленко добавил, что городские власти будут обращаться к России за финансовой помощью
Здание администрации Бердянска
Здание администрации Бердянска (Фото: РИА Новости)

Власти Бердянска (Запорожская область Украины) подготовились к переходу на выплату зарплат и пенсий в российских рублях, сообщил назначенный после перехода города под контроль российских военных и.о. мэра Александр Сауленко российским и зарубежным журналистам, передает ТАСС.

«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — сказал Сауленко. Он пояснил, что пенсии будут выплачиваться из бюджета, который сейчас формируется.

Власти предлагают предпринимателям получить лицензию и платить налог в бюджет. «То, что касается дотаций — будем обращаться к России за помощью, чтобы она помогла нам с финансированием, потому что бюджет города на данный момент все выплаты не может обеспечить», — добавил он.

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По словам Сауленко, город «возвращается к мирной жизни», и «даже кафе, развлекательные моменты присутствуют». В Бердянске начала работать полиция, коммунальные службы тоже выполняют свою работу. Единственной проблемой и.о. мэра назвал газ: из-за аварии на газопроводе в Мариуполе повредился газопровод, пояснил он. Сауленко сообщил, что Россия обещала помочь и в ближайшее время и эта проблема, вероятно, будет решена.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию, целями которой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Путин подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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Бердянск перешел под контроль российских войск 28 февраля, после этого Сауленко стал и.о. мэра. Смещенный с этой должности Александр Свидло 20 апреля участвовал в заседании Запорожской областной военной администрации.

Ранее власти Херсонской области, тоже находящейся под контролем российских военных, заявили о переходе на рубль с 1 мая.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина рубли Запорожская область
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