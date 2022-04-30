Власти Бердянска начнут платить зарплаты и пенсии в рублях

По словам и.о. мэра города в Запорожской области, контролируемого российскими войсками, сейчас в обращении в Бердянске в основном гривна. Сауленко добавил, что городские власти будут обращаться к России за финансовой помощью

Здание администрации Бердянска (Фото: РИА Новости)

Власти Бердянска (Запорожская область Украины) подготовились к переходу на выплату зарплат и пенсий в российских рублях, сообщил назначенный после перехода города под контроль российских военных и.о. мэра Александр Сауленко российским и зарубежным журналистам, передает ТАСС.

«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — сказал Сауленко. Он пояснил, что пенсии будут выплачиваться из бюджета, который сейчас формируется.

Власти предлагают предпринимателям получить лицензию и платить налог в бюджет. «То, что касается дотаций — будем обращаться к России за помощью, чтобы она помогла нам с финансированием, потому что бюджет города на данный момент все выплаты не может обеспечить», — добавил он.

По словам Сауленко, город «возвращается к мирной жизни», и «даже кафе, развлекательные моменты присутствуют». В Бердянске начала работать полиция, коммунальные службы тоже выполняют свою работу. Единственной проблемой и.о. мэра назвал газ: из-за аварии на газопроводе в Мариуполе повредился газопровод, пояснил он. Сауленко сообщил, что Россия обещала помочь и в ближайшее время и эта проблема, вероятно, будет решена.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию, целями которой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Путин подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Читайте на РБК Pro Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Инструкции Pro Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Инструкции Pro С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки Статьи Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции Pro Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Инструкции Pro Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Инструкции Pro На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий Прогнозы

Бердянск перешел под контроль российских войск 28 февраля, после этого Сауленко стал и.о. мэра. Смещенный с этой должности Александр Свидло 20 апреля участвовал в заседании Запорожской областной военной администрации.

Ранее власти Херсонской области, тоже находящейся под контролем российских военных, заявили о переходе на рубль с 1 мая.