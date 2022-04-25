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Бизнес ,  
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Немецкая Uniper сочла возможным платить за российский газ в евро

Uniper по-прежнему считает возможным платить за российский газ в евро, заявили в компании. Россия в конце марта перевела расчеты за газ для недружественных стран в рубли. В ЕС эту схему считают попыткой обойти санкции
«Газпром» GAZP ₽206,35 -0,79% Купить
Фото: uniper.energy
Фото: uniper.energy

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что считает возможным оплачивать российский газ в соответствии с санкциями, несмотря на требование оплаты в рублях, передает Reuters.

«Согласно первоначальной и, следовательно, по-прежнему необязывающей оценке, мы все еще полагаем, что соответствующая обработка платежей в будущем возможна», — пишет агентство со ссылкой на заявление компании, разосланное по электронной почте.

В Uniper также отметили, что считают необходимым работать в соответствии с действующими законами о санкциях и находятся в тесном контакте с немецкими властями по этому вопросу.

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В начале марта Uniper сообщила, что не будет заключать новых долгосрочных контрактов на поставки российского газа, но продолжит выполнять уже действующие. Компания также заявила о планах возобновить процесс продажи своей российской «дочки» «Юнипро», «когда это станет возможным».

С конца февраля западные страны, в том числе Евросоюз, Великобритания и США, ввели против России несколько пакетов санкций, которые в том числе предусматривают заморозку резервов российского Центробанка. На фоне этих ограничений президент Владимир Путин в конце марта подписал указ, которым обязал недружественные страны платить за российский газ в рублях. Теперь для расчетов иностранный покупатель должен открыть в Газпромбанке два специальных счета: рублевый и валютный. Оплата газа производится с помощью перевода средств на валютный счет. Банк после этого продает эту валюту на бирже ММВБ-РТС и зачисляет полученные рубли на рублевый счет.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобный способ расчетов необходим, чтобы западные страны не заморозили валютные средства, полученные Россией за продажу газа. В Евросоюзе же такой способ оплаты сочли попыткой обойти санкции.

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