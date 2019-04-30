В Киеве объяснили показ ролика с картой Украины без Крыма

В Киеве объяснили показ ролика с картой Украины без Крыма

Министерство информационной политики Украины объяснило появление видеоролика в киевском аэропорту Борисполь с отсутствовавшим на карте Украины Крымом.

«Из-за технического сбоя в конечном варианте ролике осталась карта, взятая с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления — Турция, страны Балтии, Дания и Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также сообщило, что ролик был продемонстрирован «всего несколько раз» и был почти сразу снят с ротации. «Корректная версия видео уже передана для трансляции», — говорится в сообщении министерства. Ведомство также отметило, что ведет служебное расследование, чтобы выяснить, что привело к такому «недопустимому сбою».

Ранее Нацполиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь. Уголовное дело было открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК Украины).