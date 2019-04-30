В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

По данным МВД Украины, видеоролик демонстрировали на территории аэропорта Борисполь. На запись пожаловался один из пассажиров. По его обращению возбудили уголовное дело

Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь. В этом видео была показана карта Украины без территории Крыма. Об этом говорится на сайте украинского МВД.

В министерстве уточнили, что дело возбуждено по ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Дело было возбуждено после того, как 29 апреля в полицию обратился один из пассажиров аэропорта.

«Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из Министерства информационной политики», — утверждают в МВД.

Сотрудники полиции опрашивают работников аэропорта, выясняют, кто предоставил и монтировал проморолик для размещения.