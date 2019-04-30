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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
По данным МВД Украины, видеоролик демонстрировали на территории аэропорта Борисполь. На запись пожаловался один из пассажиров. По его обращению возбудили уголовное дело
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь. В этом видео была показана карта Украины без территории Крыма. Об этом говорится на сайте украинского МВД.

В министерстве уточнили, что дело возбуждено по ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Дело было возбуждено после того, как 29 апреля в полицию обратился один из пассажиров аэропорта.

«Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из Министерства информационной политики», — утверждают в МВД.

Сотрудники полиции опрашивают работников аэропорта, выясняют, кто предоставил и монтировал проморолик для размещения.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу вхождения в состав России. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно (от общего числа людей. имеющих право голоса). В том же месяце президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. В Киеве считают, что Крым был присоединен к России незаконно. 

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: аэропорт Борисполь
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