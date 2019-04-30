Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»

По его мнению, диалог между двумя странами в ядерной сфере развивается в негативном ключе. Москва и Вашингтон находятся «на опасном перекрестке», отметил Горбачев

Михаил Горбачев (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении. Такое мнение он выразил в своей колонке для американской газеты Wall Street Journal.

Экс-президент отметил, что много спорил по этому вопросу с Маргарет Тэтчер. Она настаивала на том, что ядерное оружие обеспечило мир во второй половине XX века и что, если бы не оно, началась бы третья мировая война.

«Я спросил ее: «Вам действительно комфортно сидеть на пороховой бочке?» Я показал ей диаграмму, на которой сотнями клеточек были схематически изображены накопленные в мире ядерные арсеналы. Одной такой клеточки, говорил я, достаточно, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию, какой мы ее знаем. Я не смог убедить Маргарет Тэтчер. Сегодня мы слышим те же аргументы, в том числе в США и в России», — подчеркнул Горбачев.

Больше всего, поделился экс-президент СССР, его волнует, что ядерное оружие может сработать из-за технического сбоя, человеческой или компьютерной ошибки. Особенно тревожит последнее, поскольку компьютерные системы используются в современном мире повсеместно и часто выходят из строя.