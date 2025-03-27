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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский поспорил со словами своего сотрудника о миротворцах на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил со словами своего сотрудника об иностранных контингентах на Украине.

Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина после возможного урегулирования конфликта хочет получить на своей территории иностранных военных, способных вести боевые действия, а не обычных миротворцев.

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил: «Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается». Он добавил, что хотел бы знать, «что это за советник». «Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты», — указывал Зеленский.

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Во время этой же пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленскимзаявил, что западные страны готовы отправить миротворческие силы на Украину. Эти силы будут обеспечивать безопасность и реагировать на возможные нападения, но не будут задействованы на линии фронта или в первых столкновениях. Макрон подчеркнул, что цель миротворцев — сдерживание агрессии и оперативное реагирование в случае угроз.

Москва указывала, что вопрос размещения европейских войск стран, которые являются членами НАТО, является «очень сложным». В Кремле в феврале говорили, что этот вопрос пока не обсуждается.

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