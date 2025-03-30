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Война санкций ,  
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Лидер «Зеленых» в Германии заявила о «друзьях Путина» в партии Мерца

Сюжет
Война санкций
Глава фракции «Зеленых» недовольна заявлениями некоторых членов ХДС о смягчении санкций против России и закупке газа. Она призвала исключить их из переговоров о формировании коалиции, а Мерца — «разорвать связи партии с Москвой»
Бритта Хассельман
Бритта Хассельман (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Председатель фракции «Зеленых» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала нескольких членов победившего на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) за «неоднозначные высказывания» о России и заявила, что они не должны играть какую-либо роль в коалиционных переговорах о формировании нового правительства, передает Der Spiegel.

Недовольство Хассельман вызвали слова заместителя председателя ХДС, премьера Саксонии Михаэля Кречмера, который накануне заявил, что отказ Германии и других стран Европы рассмотреть возможность смягчить санкции против России «полностью устарел и не соответствует тому, что сейчас делают американцы». «Когда становится понятно, что [от санкций] становитесь слабее вы, а не другая сторона, следует задуматься, все ли сделано правильно», — считает Кречмер.

Лидер «Зеленых» заявила, что смягчение санкций, введенных в ответ на начало военных действий на Украине, было бы серьезной ошибкой и означало бы, что Германия «отходит от общего европейского курса». Она назвала Кречмера, депутата бундестага от ХДС Томаса Барайса и заместителя главы фракции ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Яна Хайниша «друзьями Путина». Хайниш в разговоре с Politico предложил вернуться к идее закупки российского газа, «если однажды будет достигнут справедливый и надежный мир», с аналогичной позицией выступил и Барайс.

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Олаф Шольц

Хассельман призвала председателя ХДС Фридриха Мерца, будущего немецкого канцлера, «как можно быстрее разорвать связи своей партии с Москвой». «Фридрих Мерц и руководство ХДС больше не могут прятаться и должны наконец занять четкую позицию по вопросу возрождения связей с Москвой. Время замалчивать этот вопрос прошло», — заявила она.

Politico писало, что новый канцлер намерен придерживаться более жесткого подхода по отношению к России, чем его предшественник Олаф Шольц.

Кречмер, как и Мерц, участвует в коалиционных переговорах с Социал-демократической партией (СДПГ), Барайс и Хайниш входят в специализированные рабочие группы по инфраструктуре и энергетике. На этой неделе в Германии завершился первый этап обсуждений.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия ХДС ХСС Фридрих Мерц Партия зеленых
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик
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