Польша назвала цель «важнее подготовки к войне»

Обучение населения к потенциальному конфликту с Россией важнее подготовки военных, навыки гражданской обороны могут быть полезны на рынке труда, считает Веслав Кукула. Москва говорила о незаинтересованности в войне с Польшей

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Польша планирует подготовить население к последствиям возможной войны с Россией, что, в частности, подразумевает обучение кибербезопасности и медицине, расширение школьной программы, а также введение компенсаций и налоговых льгот для работодателей и сотрудников, заявил в интервью европейской версии Politico начальник польского Генштаба Веслав Кукула.

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание программы подготовки военнослужащих и резервистов к возможным боевым действиям. «К концу года мы хотим подготовить модель, при которой каждый взрослый мужчина будет готов к войне, и чтобы этот резерв был достаточен для отражения возможных угроз», — сказал он в ходе своего выступления в парламенте.

Как уточнил Кукула, целью программы является повышение численности и качества армии. «В настоящее время в армии много резервистов, но их средний возраст уже около 45 лет. Если конфликт и давление на Польшу сохранятся в течение длительного периода, хорошо обученные резервисты будут необходимы, чтобы действовать вместе с профессиональными солдатами и силами территориальной обороны», — считает начальник Генштаба.

«Вторая цель еще важнее — мы должны подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все будут проходить военную подготовку», — сказал Кукула. По его словам, в рамках программы полякам будут прививать навыки, «полезные как в военное, так и в мирное время, например, основы кибербезопасности или медицинскую подготовку». «Эти навыки могут быть полезны и на рынке труда», — подчеркнул он, добавив, что власти также рассматривают стимулирование в виде компенсации или налоговых льгот для участников программы и их работодателей.

Также с сентября возможно расширение школьной программы, в частности изучение гражданской обороны на уроках физкультуры. «Мы хотим, чтобы польское государство дало понять, что мы уважаем тех, кто вносит свой вклад в нашу оборону, — подчеркнул генерал. — Если мы будем готовы, и если Россия будет знать об этом, это станет серьезным сдерживающим фактором».

Ожидается, что план подготовки военнослужащих, резервистов и гражданского населения Польши представят к концу марта, после чего начнется законодательная работа. По словам Кукулы, на первом этапе планируется обучить 100 тыс. человек к концу 2026 года, участие в программе будет добровольным.

Кукула называл реальной угрозой войну с Россией еще осенью прошлого года. Москва неоднократно отвергала обвинения в возможной подготовке военных конфликтов. Президент России Владимир Путин говорил об отсутствии заинтересованности в войне с Польшей или Латвией, а отправка российских войск возможна лишь в случае нападения.