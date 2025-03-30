ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии с Израилем

ХАМАС согласился на предложение Египта и Катара о 50-дневном перемирии с Израилем и обмене пяти заложников на 50 заключенных. WSJ писала, что Израиль настаивает на уничтожении ХАМАС на поле боя

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Палестинская исламистская группировка ХАМАС согласилась на предложение о новом перемирии с Израилем, полученное двумя днями ранее от Египта и Катара, которые выступают посредниками в конфликте. Об этом заявил глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, возглавлявший делегацию движения на переговорах в Дохе.

«Два дня назад мы получили предложение от посредников в Египте и Катаре, мы отнеслись к нему положительно и согласились», — сказал он (цитата по Al Jazeera).

Аль-Хайя добавил, что ХАМАС надеется, что израильская сторона не сорвет это предложение. Он также отметил, что группировка «находится на продвинутой стадии обсуждения кандидатур на пост руководителя Комитета поддержки общин в Газе».

Как сообщал A Sharq, предложение предполагает обмен пяти израильских заложников на 50 палестинских заключенных и прекращение огня на 50 дней. Также оно включает возращение израильских военных на позиции периода первого этапа перемирия и открытие КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом для эвакуации раненых и ввоза гуманитарной продукции.

2 марта завершился первый этап второго за время войны перемирия между Израилем и ХАМАС, в рамках которого группировка отпустила 44 израильских заложника, а из израильских тюрем были освобождены около 2 тыс. палестинских заключенных. По оценкам израильской стороны, в плену остаются 59 человек, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими.

Израиль одобрил предложение США о продолжении перемирия на период Рамадана (до 29 марта) и Песаха (12–19 апреля). ХАМАС не принял предложение, выступив за переход ко второй фазе соглашения, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

После этого Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, остановил энергоснабжение эксклава и возобновил военные действия. 29 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа. The Wall Street Journal писала, что израильские власти сменили подход к борьбе с ХАМАС и настаивают, что группировка должна быть побеждена на поле боя силой, прежде чем можно будет продвигать какое-либо политическое решение.