В Киевской области установили почти 10 тыс. «зубов дракона», строятся и другие фортификации, сообщил глава администрации Кравченко. В Днепропетровской области построили более 11 тыс. подобных конструкций, заявили областные власти

Фото: Киевская областная военная администрация

В Киевской области установили почти 10 тыс. так называемых зубов дракона — фортификационных укреплений в виде бетонных пирамид, сообщил глава военной администрации региона Руслан Кравченко в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Фортификации, которые строим, предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаем заградительные рубежи — «зубы дракона», противотанковые рвы и прочие невзрывные заграждения. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров. Работы не прекращаем ни на день, все необходимые материалы и техника есть», — написал он.

Кравченко подчеркнул, что работы проводятся после консультаций с военными. К публикации он прикрепил фотографию построенных заграждений.

Фортификации строят и в Днепропетровской области. Глава военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в регионе установили более 11 тыс. «зубов дракона», а также выкопали более 42 км противотанковых рвов. «Задействованы десятки единиц техники и специалистов. На местах будущих огневых точек и блиндажей создают щебеночные основы. Широко применяются железобетонные конструкции. Сейчас их гидроизолируют, чтобы уберечь от негативного воздействия дождевой и сточной воды, испарений», — написал он в телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшем декабре заявил о намерении возвести оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны и обсуждении укреплений на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Речь идет о трех линиях сооружений, уточнила позднее депутат Верховной рады Александра Устинова, объяснив это необходимостью перехода к «оборонной войне».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил о возведении украинскими военными в Херсоне на правом берегу Днепра оборонительных сооружений: «Укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии».

Украинские власти собирались построить фортификации в том числе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, был объявлен тендер более чем на 88,5 млн грн, планировалось к середине марта закупить 45 тыс. штук бетонных заграждений пирамидальной формы. В аукционе участвовали три компании, победителем стала «Алд инжиниринг и строительство» с суммой контракта 70,2 млн грн, однако затем заказчик отменил тендер в связи с отсутствием финансирования из госбюджета.