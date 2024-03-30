Milliyet узнала о планах Турции сократить закупки F-16 у США

Турция может сократить закупки F-16 у США в связи с разработкой собственного истребителя пятого поколения KAAN, сообщает Milliyet. Ожидается, что разрабатываемый около 10 лет KAAN заменит F-16 в турецких ВВС

Истребитель F-16 (Фото: Osman Orsal / Reuters)

Министерство национальной обороны Турции работает над проектами предложений по вопросу поставок из США истребителей F-16 и модернизации уже имеющихся у Анкары таких самолетов. В связи с проектом собственного истребителя KAAN закупки «в пакете F-16» могут сократиться, пишет Milliyet.

«Пакет F-16» включает поставку 40 новых американских истребителей F-16 Block-70 и модернизацию 79 самолетов, которые находятся в Турции, а также боеприпасы, материалы и оборудование для них.

KAAN — разрабатываемый турецкой госкомпанией аэрокосмической индустрии Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) в рамках программы TF-X истребитель пятого поколения. Разработка ведется с 2016 года, в минувшем феврале состоялся первый полет. Предполагается, что истребитель с системами искусственного интеллекта и поддержкой нейронных сетей сможет наносить высокоточные удары на сверхзвуковой скорости. Турецкие власти говорили, что с KAAN Турция станет одной из пяти стран мира, способных производить самолеты пятого поколения. Первый самолет пятого поколения турецкие ВВС получат в 2028 году. Этот истребитель заменит F-16 в турецкой военной авиации. Стоимость программы оценивается в $10 млрд.

Турция с 2021 года хотела купить у Соединенных Штатов F-16, чтобы вывести из эксплуатации свои истребители F-4 Phantom, некоторые из которых используются почти 50 лет. Госдеп США одобрил сделку на $23 млрд по поставкам и модернизации F-16 для Турции в конце января этого года, после того, как Анкара одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО.

В Турции с визитом находится американская делегация, в нее входит в том числе председатель комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майк Роджерс. Накануне представители США встретились с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, министром обороны Турции Яшаром Гюларом, а также председателем комиссии турецкого парламента по обороне Хулуси Акаром.

Последний после встречи подтвердил, что на ней обсуждался в том числе вопрос поставок F-16. «Поднималась и тема F-16. Здесь нет никаких проблем. Необходимые договоренности и контракты заключены», — сказал он (цитата по Hürriyet).