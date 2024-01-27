Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму в $23 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Турция запросила у США 40 новых F-16, модернизацию 79 уже имеющихся истребителей, запчасти, навигационные системы, наземные терминалы и другое дополнительное оборудование. Госдеп также разрешил возможную продажу Греции 40 истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд.

Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Ранее агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что президент США Джо Байден направил членам конгресса письмо, в котором призвал «без промедлений» одобрить продажу Турции истребителей F-16 после того, как страна приняла заявку Швеции на вступление в НАТО. Аналогичную просьбу также направил Белый дом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также связывал эти два вопроса. Он отмечал, что одобрение со стороны США по продаже истребителей может поспособствовать принятию заявки Швеции.

Турция с 2021 года хотела купить у Соединенных Штатов F-16, чтобы вывести из эксплуатации свои истребители F-4 Phantom, некоторые из которых используются почти 50 лет. О том, что Вашингтон рассматривает возможность их продажи, The Wall Street Journal сообщала в прошлом январе.