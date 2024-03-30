Reuters узнал об амбициях ОАЭ из-за инвестиций в АЭС

ОАЭ планируют инвестировать в европейские атомные компании, где эмиратская ENEC смогла бы стать миноритарием, не управляя при этом самими АЭС, выяснил Reuters. Сейчас такие переговоры ведутся с Британией по проекту Sizewell C

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обратились к европейским странам, включая Великобританию, чтобы оценить их интерес к потенциальным инвестициям со стороны эмиратов в атомные энергетические активы, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По их словам, ОАЭ настаивают, чтобы в рамках возможной сделки государственная компания Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) стала миноритарным акционером в таких компаниях. Сама ENEC, отмечают источники, планирует стать международной атомной энергетической компанией, владеющей миноритарными пакетами акций в ядерной энергетической инфраструктуре других стран, при этом не управляя ей и не эксплуатируя ее.

Retuers отмечает, что переговоры в том числе ведутся с Великобританией, которая в настоящее время ищет дополнительные частные инвестиции в крупномасштабный ядерный проект Sizewell C (строится французской энергетической компанией EDF на юго-востоке Англии, стоимость проекта оценивается в £25-35 млрд).

«Коммерческая структура проекта [Sizewell C] является предметом постоянного развития и коммерчески чувствительных обсуждений», — заявил агентству представитель британского Министерства энергетической безопасности, отказавшись от других комментариев.

«В рамках планов международного роста и инвестиций ENEC работает со множеством партнеров над изучением возможностей сотрудничества как в новых гражданских ядерных проектах, так и в гражданских ядерных технологиях и связанных с ними технологиях чистой энергии, таких как чистый водород», — сообщили Retuers в ENEC.

Основным доходом ОАЭ является экспорт и реэкспорт нефти. Добыча государства нефти оценивается в приблизительно 2,2 млн барр. в день, большая ее часть производится в эмирате Абу-Даби. Экономика ОАЭ является второй по величине на Ближнем Востоке после Саудовской Аравии. Внешняя торговля ОАЭ в 2022 году достигла 2,2 трлн дирхамов ($599 млрд), увеличившись на 17% в годовом исчислении.

Как говорил Reuters министр экономики ОАЭ Абдулла бен Тук Аль Марри, только за 2022 год ВВП эмиратов вырос на 7,6%, а в планах государства удвоить размер своей экономики к 2031 году и диверсифицировать ее, отказавшись от углеводородов. «Это будет связано со всеми стратегиями, которые мы внедрили: влияние торговых соглашений, открытость для торговли <...> аспекты инвестиций, замеченных недавно, в энергетический переход, например, на экологически чистый водород», — отмечал министр.

Как отмечает Reuters, в декабре прошлого года на климатическом саммите в Дубае ОАЭ и Великобритания подписали так называемый меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики, где более 20 стран согласились утроить ядерные мощности к 2050 году.