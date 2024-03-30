 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Reuters узнал об амбициях ОАЭ из-за инвестиций в АЭС

Reuters: эмиратская ENEC планирует инвестировать в европейские атомные компании
ОАЭ планируют инвестировать в европейские атомные компании, где эмиратская ENEC смогла бы стать миноритарием, не управляя при этом самими АЭС, выяснил Reuters. Сейчас такие переговоры ведутся с Британией по проекту Sizewell C
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обратились к европейским странам, включая Великобританию, чтобы оценить их интерес к потенциальным инвестициям со стороны эмиратов в атомные энергетические активы, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По их словам, ОАЭ настаивают, чтобы в рамках возможной сделки государственная компания Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) стала миноритарным акционером в таких компаниях. Сама ENEC, отмечают источники, планирует стать международной атомной энергетической компанией, владеющей миноритарными пакетами акций в ядерной энергетической инфраструктуре других стран, при этом не управляя ей и не эксплуатируя ее.

Retuers отмечает, что переговоры в том числе ведутся с Великобританией, которая в настоящее время ищет дополнительные частные инвестиции в крупномасштабный ядерный проект Sizewell C (строится французской энергетической компанией EDF на юго-востоке Англии, стоимость проекта оценивается в £25-35 млрд).

«Коммерческая структура проекта [Sizewell C] является предметом постоянного развития и коммерчески чувствительных обсуждений», — заявил агентству представитель британского Министерства энергетической безопасности, отказавшись от других комментариев.

«В рамках планов международного роста и инвестиций ENEC работает со множеством партнеров над изучением возможностей сотрудничества как в новых гражданских ядерных проектах, так и в гражданских ядерных технологиях и связанных с ними технологиях чистой энергии, таких как чистый водород», — сообщили Retuers в ENEC.

В ОАЭ заявили об отсутствии планов выходить из ОПЕК
Экономика
ОПЕК

Основным доходом ОАЭ является экспорт и реэкспорт нефти. Добыча государства нефти оценивается в приблизительно 2,2 млн барр. в день, большая ее часть производится в эмирате Абу-Даби. Экономика ОАЭ является второй по величине на Ближнем Востоке после Саудовской Аравии. Внешняя торговля ОАЭ в 2022 году достигла 2,2 трлн дирхамов ($599 млрд), увеличившись на 17% в годовом исчислении.

Читайте на РБК Pro
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России

Как говорил Reuters министр экономики ОАЭ Абдулла бен Тук Аль Марри, только за 2022 год ВВП эмиратов вырос на 7,6%, а в планах государства удвоить размер своей экономики к 2031 году и диверсифицировать ее, отказавшись от углеводородов. «Это будет связано со всеми стратегиями, которые мы внедрили: влияние торговых соглашений, открытость для торговли <...> аспекты инвестиций, замеченных недавно, в энергетический переход, например, на экологически чистый водород», — отмечал министр.

Как отмечает Reuters, в декабре прошлого года на климатическом саммите в Дубае ОАЭ и Великобритания подписали так называемый меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики, где более 20 стран согласились утроить ядерные мощности к 2050 году.

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
АЭС Инвестиции миноритарные акционеры Европа Великобритания ОАЭ
Материалы по теме
В США рассказали, как справятся с зависимостью от России в атомной сфере
Политика
Бельгия отложила отказ от АЭС на 10 лет
Политика
ЕС, ОАЭ и США запустят морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Власти Украины сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов Политика, 12:25
Китаец поставил грузовик на рельсы для доставки апельсинов с холмов Технологии и медиа, 12:21
Reuters узнал об амбициях ОАЭ из-за инвестиций в АЭС Политика, 12:09
Основатель клуба «Москва» — о сквоше, бизнесе и складном смартфоне РБК и Honor, 12:03
На Алтае рейсовый автобус утонул на дороге. Видео Общество, 12:01
Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах Политика, 11:57
Захарова словом «нервничает» отреагировала на заявление Зеленского Политика, 11:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Месси пропустит третий подряд матч «Интер Майами» из-за травмы Спорт, 11:44
Месси пропустит третий подряд матч «Интер Майами» из-за травмы Спорт, 11:44
Зеленский уволил своего помощника и бывшего бизнес-партнера Сергея Шефира Политика, 11:31
Посол объяснил размещение российских пограничников на границе Армении Политика, 11:26
Перешедший в клуб НХЛ Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку Спорт, 11:11
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты Инвестиции, 11:00
Инженер-строитель пробил стену для спасения людей в «Крокусе» Общество, 10:56