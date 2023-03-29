Власти Брянской области опровергли задержание третьего замгубернатора

Николай Симоненко (Фото: bryanskobl.ru)

Информация о задержании заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

«Симоненко на рабочем месте. Сегодня он выезжал на строительство моста в соответствии со своими полномочиями», — сообщили в пресс-службе.

На сайте правительства также размещена публикация о посещении Симоненко Славянского моста.

О задержании Симоненко ранее сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее 29 марта стало известно о задержании врио замгубернатора региона Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой.

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