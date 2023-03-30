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ТАСС узнал о новом комплексе информирования на боевом дежурстве

ТАСС: новый комплекс доведения информации в рамках СПРН поставили на боевое дежурство
В России также ведутся работы по модернизации системы предупреждения о ракетном нападении в целом и переходу на отечественную электронно-компонентную базу, сообщило агентство
Радиолокационная станция &laquo;Воронеж-М&raquo;
Радиолокационная станция «Воронеж-М» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

В России на боевое дежурство поставили новый комплекс информирования в рамках системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

«На сегодняшний день введены новые командные пункты СПРН. <...> Также поставлен на боевое дежурство новый комплекс доведения информации предупреждения», — сказал он.

По его словам, также ведутся работы по модернизации системы в целом и переходу на отечественную электронно-компонентную базу.

Главная задача СПРН состоит в том, чтобы в максимально короткие сроки обнаружить и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по российской территории. Она также собирает информацию о космических объектах.

В России система состоит из космического эшелона — спутники «Тундра», и наземного — сеть станций типа «Воронеж», охватывающих радиолокационным полем все ракетоопасные направления.

Станции подобного типа несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. В 2020 году строились две новые станции под Мурманском и Воркутой, также сообщалось о планах построить станцию в Крыму.

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В августе 2020 года завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении. По словам ее генерального конструктора, главы концерна «МАК «Вымпел» Сергея Боева, испытания прошли успешно.

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Виктория Громова Виктория Громова
СПРН боевое дежурство
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