Власти утвердили новые ставки платы за вред природе

Правительство поднимет ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду. За вред природе платят компании, чья работа сопряжена с выбросами в воздух, воду или с размещением отходов

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В 2023 году ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленная в 2016 году, будет применяться с повышающим коэффициентом 1,26. Соответствующее постановление принято правительством, документ есть у РБК. Ставка платы за выбросы угольной пыли в атмосферу, согласно тому же постановлению, составит 71,21 руб. за тонну.

В прошлом году ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду применялась с коэффициентом 1,19. Ставка за выброс угольной пыли составляла 67,12 руб. за тонну.

Как рассчитывается плата за вред окружающей среде

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду утверждены постановлением правительства в 2016 году на период с 2016 до 2018 года. После 2018 года они индексируются. В 2021 году правительство решило не повышать ставки из-за ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Минприроды отмечало, что ставки на 2023 год рассчитываются исходя из ставок на 2018 год, проиндексированных на размер индекса потребительских цен. Прогнозный показатель уровня инфляции на конец 2023 года — 6,1% — взят из базового сценария среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года, указано в документе. Таким образом, за счет увеличения коэффициента 2022 года (1,19) на 6,1%, получается коэффициент 1,26. Аналогично — на 6,1% — проиндексирована ставка платы за пыль каменного угля. Прогноз Минэкономразвития по инфляции впоследствии был пересмотрен — индекс потребительских цен по итогам 2023 года ожидается на уровне 5,5%.

Кто и сколько платит за вред природе

Плату за вред природе перечисляют компании, чья деятельность сопряжена с выбросами в атмосферу, в воду или с размещением отходов. Цель сбора — возмещение вреда окружающей среде, для этого вводятся или понижающие, или повышающие коэффициенты. Если плательщик проводит природоохранные мероприятия, то может сократить размер платы за на потраченную сумму. Ставки сбора устанавливаются за каждый вид загрязняющего вещества. Минприроды разместило проект постановления о повышении ставок осенью прошлого года на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. Ведомство тогда сообщало, что доходы консолидированного бюджета России от платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 отчетный год составили 19,8 млрд руб. По оценке ведомства, бюджетные поступления по итогам 2023 года могут быть на 3,3 млрд больше.

С сентября 2022 года средства от платы за негативное воздействие на окружающую среду могут быть использованы только для выявления и ликвидации объектов накопленного вреда и другие природоохранные мероприятия.

Минэкономразвития в процессе согласования документа давало отрицательный отзыв, заявляя о необходимости учитывать текущую экономическую ситуацию и меры правительства «по обеспечению развития российской экономики». В отзыве Торгово-промышленной палаты на документ было указано, что доходы предприятий сокращаются, а плату за вред окружающей среде предлагается взимать в формате, «установленном для положительных темпов развития экономики».

Эти платежи давно стоило повысить из-за роста инфляции, считает заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Фонда «Центр стратегических разработок» Мария Комкова. «Произошла индексация коэффициента в соответствии с ростом инфляции. А со ссылкой на сложную ситуацию в экономике можно всё время вопросы экологической повестки откладывать в сторону», категорична она.

«В прошлом году, чтобы снять нагрузку с бизнеса, многие решения были сдвинуты «вправо», в том числе введение нормативов, связанных с экологией. Но, если есть негативное воздействие на окружающую среду здесь и сейчас, то должны быть средства, чтобы решить проблемы в ценах «здесь и сейчас», — добавила Комкова.

Как показывает практика применения законодательства, производителю проще внести плату за негативное воздействие, чем изменять технологию производства — компании проводят переоборудование, внедряют экологически чистые технологи по собственной инициативе не так часто, говорит заместитель руководителя департамента публичного права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

«Очень долгое время плата за негативное воздействие существовала, но она была недостаточно значительна, чтобы компании решались на изменение технологий производства, переработки, в том числе пересматривали подходы к выбору сырья. Все стимулирующие меры, которые до этого были предусмотрены в законодательстве, включая привлечение инвестиций, понижение платежей, введение налоговых льгот, не приносили ожидаемого результата. В связи с этим первым этапом было увеличение вообще в целом коэффициента платы и, в том числе введение повышающих коэффициентов в 50 и 100 раз для тех, кто не соблюдает установленные нормативы выбросов и сбросов запрещенных веществ на предприятиях. После этого производилась индексация основных размеров платежей. Мы видели, что многие компании приходили к выводу, что им проще вложить средства в переоборудование, внедрение новых технологий, изменения процесса производства. В результате мы выигрываем все», — считает она, замечая, что «смысл не в том, чтобы компании больше платили, а в том, чтобы они меняли способы производства, потому что это единственный способ обеспечить приемлемое состояние окружающей среды, сохранить здоровье и получать более качественную продукцию».