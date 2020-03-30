Британские медики сообщили о замедлении распространения эпидемии

В Испании число смертей от коронавируса на сутки снизилось, в Британии медики сообщили, что последние данные позволяют говорить о ранних признаках замедления распространения инфекции. Но число подтвержденных случев в мире растет

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Власти Испании в понедельник утром сообщили о 812 новых смертях от коронавируса. Днем ранее от вируса скончались 838 человек. Всего в стране от COVID-19 скончались 7340 человек. Общее число зафиксированных случаев заражения — 85,2 тыс., за истекшие сутки почти 6400 новых.

В Италии данных за понедельник пока не публиковалось. В воскресенье правительство страны сообщbло, что общее количество заболевших составляло 97 689, включая 13 030 выздоровевших и 10 779 скончавшихся.

В Швейцарии за сутки с воскресенья был обнаружен 1201 новый случай, скончалось 38 человек. Всего, согласно официальным данным, в стране выявлено 15 475 заболевших, общее количество жертв составляет 295.

В Великобритании по состоянию на полдень 30 марта всего было зафиксировано 19 784 случая заболевания и 1228 смертей. Профессор-эпидемиолог Нил Фергюсон заявил, что последние данные позволяют говорить о ранних признаках замедления распространения инфекции. Профессор Королевского медицинского колледжа Андрю Годдард сообщил, что 25% врачей не работают из-за того, что либо сами заболели коронавирусом, либо заразились члены их семей.