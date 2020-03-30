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Пандемия коронавируса ,  
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Британские медики сообщили о замедлении распространения эпидемии

В Испании число смертей от коронавируса на сутки снизилось, в Британии медики сообщили, что последние данные позволяют говорить о ранних признаках замедления распространения инфекции. Но число подтвержденных случев в мире растет
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Власти Испании в понедельник утром сообщили о 812 новых смертях от коронавируса. Днем ранее от вируса скончались 838 человек. Всего в стране от COVID-19 скончались 7340 человек. Общее число зафиксированных случаев заражения — 85,2 тыс., за истекшие сутки почти 6400 новых.

В Италии данных за понедельник пока не публиковалось. В воскресенье правительство страны сообщbло, что общее количество заболевших составляло 97 689, включая 13 030 выздоровевших и 10 779 скончавшихся.

В Швейцарии за сутки с воскресенья был обнаружен 1201 новый случай, скончалось 38 человек. Всего, согласно официальным данным, в стране выявлено 15 475 заболевших, общее количество жертв составляет 295.

В Великобритании по состоянию на полдень 30 марта всего было зафиксировано 19 784 случая заболевания и 1228 смертей. Профессор-эпидемиолог Нил Фергюсон заявил, что последние данные позволяют говорить о ранних признаках замедления распространения инфекции. Профессор Королевского медицинского колледжа Андрю Годдард сообщил, что 25% врачей не работают из-за того, что либо сами заболели коронавирусом, либо заразились члены их семей.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта
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«Италия и Испания сейчас наиболее подвержены коронавирусу, но это ждет всех. К сожалению, цифры растут во всех странах, и это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения и экономики, которая затрагивает весь ЕС», — признал в телефонном интервью испанской газете El Pais премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он также предупредил, что «националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не будет на высоте». «Мы ограничиваем конституционные права наших граждан, но Европа должна реагировать, избегая трагических ошибок», — заключил он. Италия настаивает на необходимости выработки общего для Европейского союза плана восстановления экономики. Однако на саммите 26 марта союзу не удалось договориться об общим мерах.

По состоянию на 8 утра 30 марта в мире насчитывалось 712 135 человек, инфицированных COVID-19,сообщила газета South China Morning Post (собирает официальные данные), скончались 33 626 человек, поправились более 148 тыс. За сутки число подтвержденных случаев в мире выросло на 48 922, скончавшихся — на 2 597. По собранным Университетом Джонса Хопкинса данным, число инфицированных больше, и к утру понедельника по московскому времени оно достигло 722 435 человек, смертельных случаев — 33 997.

Наибольшее число диагностированных случаев в США (более 143 тыс.), на втором месте Италия — 97 689, на третьем Испания — 82 198.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Италия, Швейцария, смертность, коронавирус, динамика
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