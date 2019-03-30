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Болтон заявил о готовности США к соглашению с Лондоном после Brexit
После выхода Великобритании из ЕС США будут готовы заключить с этой страной новое торговое соглашение, которое устроит жителей Соединенного королевства
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США готов заключить новое торговое соглашение с Великобританией сразу после ее выхода из состава Евросоюза. «Именно за это британцы голосовали в 2016 году. Произойдет это 12 апреля или позже, мы готовы ждать», - заявил он в интервью телеканалу Reuters.

Болтон согласился с тем, что Великобритания переживает сейчас непростые времена. «Президент Трамп хочет заверить жителей страны, что мы будем рядом, когда она в результате покинет Евросоюз», - сказал он.

Советник американского президента добавил, что Трамп симпатизирует премьер-министру Терезе Мэй, которой приходится работать под серьезным давлением. Однако при этом в Вашингтоне не намерены давать каких-либо советов относительно будущего.

Что касается обсуждения повторного референдума по выходу Великобритании из ЕС, то Болтон отметил, что в 2016 году результат был очевиден. По его словам, если сейчас британцы проголосуют за сохранение членства в Евросоюзе, то надо будет провести и третий референдум, чтобы сделать окончательный выбор.

Накануне парламент Великобритании в третий раз отклонил проект соглашения с Евросоюзом по поводу условий Brexit. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. В этой связи руководство ЕС намерено провести 10 апреля экстренный саммит. При этом возможен вариант, при котором Великобритания все же покинет Евросоюз 12 апреля без какого-либо договора.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Великобритания, Brexit
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