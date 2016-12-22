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Абызов назвал надзорные каникулы «лазейкой» для «Зимней вишни»
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Абызов назвал надзорные каникулы «лазейкой» для «Зимней вишни»
Пожар в торговом центре в Кемерово, 15:11
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Абызов назвал надзорные каникулы «лазейкой» для «Зимней вишни»
Торговый центр — объект высокого риска вне зависимости от того, какие предприятия им управляют, заявил министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. Плановые проверки для таких предприятий обязательны, уверен он
Михаил Абызов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Каникулы и риски

Статус малого бизнеса мог выступать «прикрытием» и «лазейкой» для владельцев сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, заявил министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов.

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«Одной из возможных причин произошедшего является то, что предприятие, де-факто представляющее повышенный уровень риска и угрозы причинения вреда, прикрывшись тем, что де-юре является малым бизнесом, было освобождено от плановых проверок в рамках надзорных каникул. Это стало соблазном для многих действительно опасных предприятий и своеобразной лазейкой, чтобы, прикрывшись статусом малого предприятия, избавиться от проверок. Поэтому в рамках реформы наша позиция остается неизменной и однозначной. Малое это предприятие, среднее или большое, если оно представляет высокий уровень риска, то в его отношении плановые проверки являются обязательным инструментом обеспечения безопасности людей. И наоборот. Неважно, какого размера предприятие, если оно не представляет потенциальную угрозу, надо его в принципе освободить от плановых проверок. В этом и есть суть риск-ориентированного подхода, который мы внедряем в рамках реформы», — сказал Абызов на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в ДФО, СФО и УРФО, передает корреспондент РБК.

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Плановые проверки должны быть обязательны для предприятий, работа которых связана с высоким уровнем риска для жизни людей, заявил Абызов, напомнив, что в соответствии с законом «надзорные каникулы» завершатся в конце 2018 года. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что с переходом на риск-ориентированный подход даже малые предприятия, которые представляют повышенный объект угрозы и опасности, будут проходить через процедуру плановых проверок. Таких предприятий среди малых предприятий немного, всего лишь 5–10%, соответственно, административная нагрузка на бизнес не увеличится, при этом будет обеспечен гораздо более высокий уровень безопасности наших граждан», — заявил министр.

По его словам, предприятия, деятельность которых связана с низким или средним уровнем опасности, не будут проходить через регулярные ежегодные проверки.

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Он пояснил, что надзорные органы должны опираться не только на характеристики компаний, но и на свойства объектов, которыми они управляют. «Для меня абсолютно очевидно, что нам необходимо проверять не только исходя из уровня конкретного юридического лица — малого, или среднего, или крупного предприятия. Нам необходимо осуществлять проверку объектов высокого уровня риска вне зависимости от того, кто ведет операции на этом объекте», — сказал чиновник.

Абызов уточнил, что поскольку торговый центр — это объект с массовым посещением людей, он является объектом высокого риска вне зависимости от того, какие предприятия управляют его деятельностью.

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Пожар в Кемерово

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека, больше половины из них — несовершеннолетние.

В МЧС заявили, что в торгово-развлекательном центре из-за «надзорных каникул» не проходили пожарные проверки — «Зимняя вишня» причислена к объектам малого бизнеса. Проверка должна была пройти в 2016 году, но после вступления в силу закона она не проводилась. Позднее в министерстве признали, что последняя реальная проверка проходила еще в 2012 году.

Очевидцы сообщали, что эвакуационные выходы из ТЦ были закрыты.

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Противоречивые нормы

Правительство поручило устранить возможные противоречия в требованиях к зданиям и сооружениям со стороны ФСБ и пожарной службы, сказал Абызов. Противоречия заключаются в том, что в рамках обеспечения антитеррористической безопасности от владельцев помещений требуется закрывать запасные выходы, а правила противопожарной безопасности предполагают их открытие.

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По словам министра, на заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности было дано поручение начать устранение противоречий, «эта работа начнется со следующей недели». Что касается конкретных противоречий между требованиями пожарной безопасности и требованиями, связанными с противодействием террористическим угрозам, то, по словам Абызова, с ними должны разобраться «достаточно быстро».

Нельзя, чтобы обязательные требования, которые принимает государство, ставили предпринимателей перед выбором: выполнять одно или второе, потому что любое требование в конечном счете связано с безопасностью людей. И требования в этом отношении должны однозначно трактоваться, читаться и однозначно выполняться любым предпринимателем», — резюмировал министр.
Авторы: Мария Кутепова, Владислав Гордеев.
Теги: Михаил Абызов , «надзорные каникулы» , риски
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