Военная операция на Украине
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины

Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

США пока не передали Украине обещанные $250 млн на восстановление энергетической системы, несмотря на сильные холода, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Деньги предназначались для финансирования закупок сжиженного природного газа и восстановления поврежденной инфраструктуры, но после того, как администрация Дональда Трампа свернула деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) в начале 2025 года, часть средств оказалась в «подвешенном состоянии».

Источники отметили, что задержка вызвана «бюрократической неразберихой» и разногласиями внутри администрации, и не является попыткой оказать давление на Украину.

Украинские чиновники, по данным агентства, избегают выносить тему на публичное обсуждение, опасаясь негативной реакции Вашингтона. Украинское посольство в США заявило, что стороны ежедневно работают над укреплением устойчивости энергосистемы Украины.

Эта ситуация вызвала беспокойство американских и европейских чиновников, побеседовавших с Reuters.

Материал дополняется

