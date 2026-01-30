Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины
США пока не передали Украине обещанные $250 млн на восстановление энергетической системы, несмотря на сильные холода, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Деньги предназначались для финансирования закупок сжиженного природного газа и восстановления поврежденной инфраструктуры, но после того, как администрация Дональда Трампа свернула деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) в начале 2025 года, часть средств оказалась в «подвешенном состоянии».
Источники отметили, что задержка вызвана «бюрократической неразберихой» и разногласиями внутри администрации, и не является попыткой оказать давление на Украину.
Украинские чиновники, по данным агентства, избегают выносить тему на публичное обсуждение, опасаясь негативной реакции Вашингтона. Украинское посольство в США заявило, что стороны ежедневно работают над укреплением устойчивости энергосистемы Украины.
Эта ситуация вызвала беспокойство американских и европейских чиновников, побеседовавших с Reuters.
Материал дополняется
