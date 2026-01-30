МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

Иранский глава МИД вновь призвал США сесть за стол переговоров и сказал, что Тегеран не откажется от дипломатии. Такое заявление Аббас Аракчи сделал во время поездки в Турцию. Анкара хочет быть посредником в отношениях США и Ирана

Аббас Аракчи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Тегеран готов вновь вступить в переговоры с Вашингтоном по ядерной тематике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает Al Jazeera.

«Мы никогда не откажемся от дипломатии», — сказал он. По словам Аракчи, Иран считает дипломатию единственным путем к урегулированию напряженности.

Турецкий министр рассказал о надежде на отказ США от удара по Ирану. «Мы видим, что Израиль пытается убедить США начать военное нападение на Иран. Мы надеемся, что администрация США проявит здравый смысл и не допустит этого», — сказал Фидан.

Турция рассчитывает быть посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Президент Турции Реджеп Эрдоган по телефону заверил иранского президента Масуда Пезешкиана, что Анкара готова способствовать деэскалации и урегулированию конфликтных вопросов, писало Anadolu.

США проводят консультации с ближайшими союзниками на Ближнем Востоке, в частности с Саудовской Аравией и Турцией, которые пытаются убедить президента Дональда Трампа отказаться от военного удара по Ирану. Об этом в эфире Радио РБК заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), консультант программы ПИР-Центра «Глобальная и региональная безопасность: новые идеи для России» Леонид Цуканов.

На вопрос о том, какой результат консультаций Трамп сочтет успешным, Цуканов ответил, что это возвращение к переговорам по ядерной сделке и принятие Тегераном требований в рамках нового соглашения. «Роспуск «оси сопротивления», ограничение порога обогащения, который Иран кратно повысил после выхода из предыдущей сделки, и ограничение на программу баллистических ракет, которая у Тегерана считается одной из самых развитых», — пояснил он.

Эксперт отметил, что Тегеран может пойти на символические уступки в ракетной программе и на некоторые ограничения в вопросе обогащения урана, но только если они не потребуют демонтажа существующей инфраструктуры. «Тегеран установил более мощные центрифуги на своих ядерных объектах. Если США будут требовать их демонтировать, то Тегеран на это не пойдет», — считает Цуканов.

Авианосная группа США во главе с USS Abraham Lincoln выдвинулась к Ирану, заявлял американский президент Дональд Трамп. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — заявил глава Белого дома 28 января.

По сведениям The New York Times, американская разведка пришла к выводу, что правительство Ирана ослабло максимально с 1979 года, когда пало правительство шаха. Об этом публично заявил и госсекретарь США Марко Рубио.

Ситуация в Иране оставалась напряженной из-за демонстраций после экономического кризиса в конце 2025 года, когда инфляция разогналась до рекордных значений. Оценка количества погибших сильно разнится, Time писал о 30 тыс. погибших со ссылкой на источники в Минздраве, власти сообщили о смерти 3117 человек. Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти будут жестко подавлять протесты.