NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

NYT узнал о событиях, предшествующих расследованию в отношении подразделения ВСУ, начатому по инициативе главкома Сырского. ВС РФ использует бреши в обороне Украины, чтобы продвигаться в тыл украинцев

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Россия использовала бреши в линии обороны Украины для оперативного продвижения на Запорожском направлении. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на рассказ капитана ВСУ и командира 1-го отдельного штурмового полка (ОШП) Дмитрия Филатова.

«Это была катастрофа», — так охарактеризовал ситуацию в районе Гуляйполе Филатов, чье подразделение перебросили на этот участок. Из-за российских атак на 1126-километровой линии фронта Украине не хватает войск для одинаковой защиты каждого из секторов, что создает бреши, через которые российские силы могут легко продвигаться вперед за позиции украинцев, пишет NYT.

Гуляйполе расположено в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева. По данным на 2022 год, его население составляло более 12 тыс. человек.

Российские войска взяли Гуляйполе под контроль в конце декабря 2025 года. Минобороны России 28 декабря сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе Запорожской области.

Командир 1-го ОШП рассказал, что подразделения, обороняющие Гуляйполе, не сообщали об отступлении со своих позиций из-за страха репрессий. Защитой этого участка, пишет NYT, занималась 102-я бригада территориальной обороны, которой якобы не хватало снаряжения. Один из офицеров подразделения опроверг слова о «критической нехватке» оружия и личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале расследования в отношении 102-й бригады, которая не удержала свои позиции и допустила, что российские военные заняли командно-наблюдательный пункт ВСУ, где остались вещи украинских военных, техника, флаги и материалы, которые могли содержать важную информацию.

Для обороны этого направления в дальнейшем были переброшены два штурмовых подразделения: 1-й ОШП и 225-я отдельная штурмовая бригада. Оба подразделения передислоцировались из-под Донецка. После стабилизации ситуации на участке оборонительный участок перешел под контроль 260-й бригады территориальной обороны Украины.

Командир роты этой бригады с позывным «Хорол» сказал, что им постоянно не хватает людей.

Начальник штаба батальона БПЛА 260-й роты Владислав Башчеванский поделился, что в их батальоне должно быть около 500 солдат, а в реальности им крупно повезет, если наберется хотя бы 100 человек: «Из этих 100, возможно, только 50 действительно готовы к бою — те, кто не ранен и не истощен».