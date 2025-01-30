ФСБ предотвратила подрыв электрички Кисловодск — Минводы
Гражданин одной из центральноазиатских стран планировал дистанционно подорвать пассажирский электропоезд, следовавший из Кисловодска в Минеральные Воды, сообщает ФСБ.
Мужчину задержали. По данным спецслужбы, он вступил и присягнул запрещенной в России международной террористической организации, а для теракта изучил местность и купил детали для сборки взрывного устройства. После взрыва он намеревался уехать в Сирию для вступления в ряды террористов. Дома у подозреваемого в Ессентуках нашли химические вещества, поражающие элементы и прочие детали для сборки самодельной бомбы.
Ему вменяют покушение на теракт (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).
Этим утром ФСБ сообщила о задержании российского гражданина, подозреваемого в причастности к поджогу военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада коммерческой компании, производящей продукцию по заказу Минобороны. Они произошли в 2023-2024 годах по заданию СБУ, считает спецслужба. Задержанный признал вину, ему грозит до 20 лет заключения.
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