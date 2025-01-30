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ФСБ предотвратила подрыв электрички Кисловодск — Минводы

ФСБ: задержан подозреваемый в планах подорвать электричку Кисловодск — Минводы
Приезжий присягнул террористической организации, разведал местность и приобрел компоненты для сборки бомбы. После теракта он намеревался уехать в Сирию

ФСБ предотвратила подрыв электрички Кисловодск — Минводы
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Гражданин одной из центральноазиатских стран планировал дистанционно подорвать пассажирский электропоезд, следовавший из Кисловодска в Минеральные Воды, сообщает ФСБ.

Мужчину задержали. По данным спецслужбы, он вступил и присягнул запрещенной в России международной террористической организации, а для теракта изучил местность и купил детали для сборки взрывного устройства. После взрыва он намеревался уехать в Сирию для вступления в ряды террористов. Дома у подозреваемого в Ессентуках нашли химические вещества, поражающие элементы и прочие детали для сборки самодельной бомбы.

Ему вменяют покушение на теракт (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

Этим утром ФСБ сообщила о задержании российского гражданина, подозреваемого в причастности к поджогу военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада коммерческой компании, производящей продукцию по заказу Минобороны. Они произошли в 2023-2024 годах по заданию СБУ, считает спецслужба. Задержанный признал вину, ему грозит до 20 лет заключения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ставропольский край ФСБ Кисловодск Минеральные Воды взрыв теракт
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