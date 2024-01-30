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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о провале плана Японии и Британии по поставкам оружия Киеву

WSJ: план Японии и Британии по передаче снарядив Украине провалился
Сюжет
Военная операция на Украине
Япония должна была произвести снаряды для Великобритании, чтобы возместить передачу боеприпасов из британских арсеналов Украине. Но реализовать план пока не удалось
Фото: Reuters
Фото: Reuters

План поставки артиллерийских снарядов Украине за счет отправки Японией своих боеприпасов в Великобританию застопорился, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В рамках инициативы Япония должна была произвести снаряды калибра 155 мм по лицензии британской оборонной компании BAE Systems, а затем отправить в Великобританию. В декабре о том, что Токио рассматривает этот план, а также возможные поставки в США, писала The Financial Times, отмечая, что речь шла об оказании Японией не прямой, а косвенной поддержки Украине: инициатива призвана восполнить запасы западных стран, чтобы те имели больше возможностей оказывать Киеву военную помощь.

Однако сейчас, по данным WSJ, план заморожен. По словам источников, британские чиновники, оценив, могут ли военные использовать 155-мм снаряды производства японской Komatsu, решили отказаться от этой идеи. Газета отмечает, что среди проблем, с которыми могут сталкиваться страны, — сложности совместного применения боеприпасов и систем от разных производителей. Кроме того, отметили собеседники издания, число снарядов, которые Komatsu могла бы поставить в Британию, ограничено.

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Представитель Минобороны Великобритании сказал WSJ, что Лондон и партнеры продолжают делать все, чтобы обеспечить Украину вооружением «для защиты ее суверенной территории». Представитель правительства Японии отказался от комментариев.

Москва осуждает западные страны за военную помощь Киеву. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, таким образом они только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Япония Великобритания Украина артиллерийский снаряд
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