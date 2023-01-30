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Посольство назвало слова Джонсона о разговоре с Путиным путем к эскалации

Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Высказывания бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, а также призывы в британском парламенте «встретиться с Россией лицом к лицу» ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, заявили в посольстве России в Великобритании.

«Хотели бы особо подчеркнуть — эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости «встретиться с Россией лицом к лицу», ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», — цитирует комментарий посольства «РИА Новости».

В документальном фильме Putin vs the West Джонсон рассказал об «экстраординарном» телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого он предупредил президента России о недопустимости начала боевых действий и, как он утверждает, услышал от российской стороны угрозы, в том числе применения ракет.

Разговор, по словам Джонсона, произошел до начала военной спецоперации на Украине.



В Кремле слова бывшего премьера Великобритании назвали «осознанной или неосознанной» ложью.

«Нет. То, что сказал Джонсон, — это неправда. Точнее это ложь. <...> Или это была несознательная ложь, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседника нашего президента», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — пояснил Песков.

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией «лицом к лицу».

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