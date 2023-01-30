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Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области

Вячеслав Гладков: несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе под обстрел попало несколько сел в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Еще несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор.

По его словам, в Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд упал на территории промышленного предприятия, а в поселке Первомайский повреждено остекление частного дома.

Ранее в тот же день Гладков сообщил, что при обстреле села Безлюдовка пострадали два человека. Мужчины получили осколочные ранения и контузии.

24 января белгородский губернатор на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что с начала российской военной операции на Украине и обстрелов в его регионе погибли 25 мирных жителей, 96 получили ранения.

С начала военного конфликта на Украине власти региона неоднократно сообщали о взрывах, обстрелах и работе ПВО. В области действуют режим среднего уровня реагирования и желтый уровень террористической опасности.

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Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области
Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области

 

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