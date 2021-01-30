NYT сообщила об уничтожении в Ираке одного из главарей ИГ

Операция по уничтожению боевика стала ответом на теракт ИГ на рынке в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека, сообщили собеседники газеты

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уничтожен в Ираке при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщает The New York Times.

По данным газеты, речь идет о ликвидации боевика по имении Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известного как Абу Ясир. Он был уничтожен в среду, 27 января в районе города Киркук в результате удара с воздуха военных США. Также были убиты были еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали службы безопасности Ирака, указывает NYT. Иракские и американские официальные лица сообщили газете, что операция готовилась несколько месяцев.

Как заявил представитель коалиции Уэйн Маротто, смерть аль-Иссауи стала «значительным ударом» для ИГ. По данным NYT, аль-Иссауи руководил действиями боевиков «Исламского государства» в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.