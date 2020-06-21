Коалиция во главе с США объявила об уничтожении трех лагерей ИГ в Ираке

Международная коалиция во главе с США ликвидировала три лагеря «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) на территории Ирака. Об этом говорится в заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость», которую США и их союзники проводят против ИГ в Ираке и Сирии с 2014 года.

«В координации с правительством Ирака самолеты Коалиции уничтожили три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ирак 19 июня», — сообщается в заявлении.

В середине июня в Госдепартаменте заявили, что США намерены продолжать вывод своих войск из Ирака в связи со снижением террористической угрозы со стороны «Исламского государства». В Госдепе отметили, что не собираются добиваться постоянного присутствия в Ираке.