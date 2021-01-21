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Почти 30 человек погибли при взрыве на рынке в центре Багдада

Фото: Hadi Mizban / AP
Фото: Hadi Mizban / AP

Не менее 28 человек погибли в результате взрыва на рынке в центре Багдада, более 70 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы гражданской обороны иракской столицы генерал-майора Кадима Салмана.

По словам генерала, виновниками взрыва стали двое террористов, на которых были надеты начиненные взрывчаткой жилеты.

Ответственности за теракт на себя пока никто не взял, однако Салман полагает, что организовать взрыв могли боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Reuters отмечает, что в таком случае это первая атака ИГ в Багдаде за несколько лет, со времен теракта, случившегося в январе 2018 года, когда в результате взрыва на том же рынке погибли 27 человек.

СМИ сообщили о гибели 11 человек из-за атаки боевиков ИГ в Ираке
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Фото:Teba Sadiq / Reuters

Ранее, в 2017 году, в Багдаде взорвался грузовик со смертником, погибли 17 человек.

смертники Багдад терроризм
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