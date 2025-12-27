Мишустин назначил нового руководителя «Роскадастра»
Занимавшая пост замруководителя Росреестра Татьяна Громова стала руководителем Роскадастра. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Назначить Громову Татьяну Алексеевну генеральным директором публично-правовой компании «Роскадастр» сроком на 5 лет, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.
Ранее, 10 ноября, Мишустин досрочно прекратил полномочия предшественника Громовой Владислава Жданова. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что решение было принято в связи с переходом Жданова на новую работу. Он занимал пост главы «Роскадастра» с 2022 года.
Компанию «Роскадастр» учредили для координации работ по интеграции всех пространственных данных и систем с единой цифровой платформой. По планам правительства, эта работа завершится к 2030 году. Учредителем компании является государство.
Татьяна Громова родилась в 1974 году в Красноярске. Она окончила Красноярский государственный аграрный университет, имеет степень кандидата экономических наук. Громова работала в комитете по земельным ресурсам Красноярского края и в Управлении федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Красноярскому краю.
С 2011 по 2018 год она возглавляла Управление Росреестра по Красноярскому краю, затем аналогичную структуру в Московской области. В 2020 году Громова стала советником главы Росреестра, а в 2022-м — заместителем руководителя. В этой роли она координировала работу территориальных органов Росреестра в Дальневосточном и Приволжском округах.
Кроме того, Татьяна Громова удостоена ряда наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она также является государственным советником России 2-го класса.
