Правительство назвало, кто сменит Барщевского на посту полпреда в КС

Павел Степанов назначен врио полпреда правительства России в Конституционном и Верховном судах. Михаил Барщевский, занимавший этот пост с начала 2000-х, оставил его в связи с достижением максимального для госслужбы возраста

Павел Степанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин назначил Павла Степанова временно исполняющим обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сейчас Степанов возглавляет департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства, он будет совмещать должности.

Степанов окончил МГУ имени Ломоносова, он кандидат юридических наук. Карьеру начал в консалтинговых организациях, а в 1999 году возглавил правовое управление упраздненного ныне Министерства по делам печати, телерадиовещания и СМК России.

Спустя пять лет Степанов стал референтом в Государственно-правовом управлении президента России. В 2010-м его назначили первым заместителем гендиректора по корпоративному управлению ФГУП «РТРС». В 2018-м Степанов занял пост советника, а немногим позже — заместителя главы Минкульта России.

Его последним местом работы до назначения врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах был департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства. Степанов был его директором.

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда 18 декабря. Он был назначен представителем правительства в Конституционном суде в марте 2001-го. Позднее он стал полпредом и в ВС. В беседе с Радио РБК заслуженный юрист России объяснил свой уход достижением 70 лет – предельного для госслужбы возраста. Теперь он намерен вернуться к работе адвоката и заняться своим театром «Неформат».

Осенью в интервью радио РБК Барщевский заявил, что судьи в России работают с большими перегрузками, что делает невозможной качественную работу. Мотивацию, по его словам, снижают низкий уровень оплаты труда, отсутствие компенсаций за переработки и крайне высокие риски.