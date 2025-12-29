 Перейти к основному контенту
Политика
0

Посольство показало ИИ-ролик с подарками Путина для Зеленского и Трампа

Посольство в Кении показало ИИ-ролик с подарками Зеленскому и Трампу от Путина
В ролике человек, похожий на Путина, дарит подарки мировым лидерам. Зеленский получает наручники, а Трамп — фотографию с российским президентом. Также подарки достаются лидерам Китая, Индии, КНДР, Турции

Посольство России в Кении опубликовало в телеграм-канале ролик, сгенерированный с использованием нейросетей, в котором президент Владимир Путин предстает в образе Деда Мороза и дарит подарки мировым лидерам.

В начале видео человек, которого видно лишь со спины, подходит к новогодней елке и кладет под нее мешок. Далее можно увидеть сгенерированного человека, внешне похожего на председателя Китая Си Цзиньпина: он открывает подарок, в котором обнаруживает елочные игрушки в форме символов юаня и рубля — ¥ и ₽. Он вешает их на елку, а уже висевшая на ней игрушка в форме знака доллара ($) падает и разбивается.

Затем показан человек, похожий на премьера Индии Нарендру Моди. Он открывает подарок и находит в нем миниатюрный истребитель, который рассматривает, подняв над собой.

Вышел новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным
Политика
Фото:РБК

Следующий человек, показанный в ролике — это президент США Дональд Трамп. Он открывает подарок, в котором находит совместное фото с Путиным в рамке: политики стоят на красной ковровой дорожке на взлетной полосе, за их спиной виден лайнер с надписью на фюзеляже: United States of America.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, раскрыв подарочную упаковку, находит диджейский пульт. Он включает его, начинает играть саундтрек со словами Мадуро «Нет войне, нет войне! Только мир, только мир!», а сзади появляются танцующие люди.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает в подарок стеклянный шар, внутри которого можно увидеть макет АЭС «Аккую».

Затем сгенерированный человек, похожий на лидера КНДР Ким Чен Ына, открывает свой подарок: в нем он обнаруживает письмо с одной фразой: «From Russia with gratitude» («С благодарностью из России»), а также меч в красных ножнах, украшенных позолоченными узорами.

Президент Украины Владимир Зеленский открывает подарочную коробку цветов украинского флага — синего и желтого. Рядом с ним в этот момент лежит связка американских долларов. Внутри подарка он находит наручники, которые надевает. Затем в ролике демонстрируется Зеленский за тюремной решеткой с испуганным выражением лица.

Премьер Венгрии Виктор Орбан находит в подарке предмет, похожий на купон: на вложенном листке можно увидеть надпись «Gaz» с логотипом «Газпрома», а также приписку: «Special offer» («Специальное предложение»).

В конце ролика человек, показанный в начале, оборачивается. Он похож на президента России Владимира Путина.

