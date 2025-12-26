Вышел новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным

Серия под названием «Настоящий Новый год» вышла в онлайн-кинотеатре Okko. В этом эпизоде Матроскин и Шарик спорят, когда записывается новогоднее обращение президента и в поисках ответа идут на Красную площадь

Эпизод «Простоквашино» с участием президента Владимира Путина появился в онлайн-кинотеатре Okko.

Серия под названием «Настоящий Новый год» — седьмая по счету в седьмом сезоне мультсериала. В эпизоде кот Матроскин и пес Шарик спорят, действительно ли новогоднее обращение президента выходит в прямом эфире. В ночь на 1 января они отправляются на Красную площадь, где встречают Путина, и тот поздравляет россиян. В конце все главные герои, в том числе Дядя Федор, его родители и почтальон Печкин, делают совместное фото с президентом.

О том, что Путин может стать одним из героев «Простоквашино», летом 2025 года сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, назвав это инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир.

В середине декабря кадры из нового эпизода с участием Путина появились в распоряжении РБК, киностудия подтвердила их подлинность.

«Простоквашино» выходит с 2018 гола, это продолжение серии советских анимационных фильмов о Дяде Федоре и других героях. В проекте появились новые персонажи, например, зверек Тама-Тама, похожий на грызуна, смесь белки и кенгуру. Озвучивающая команда включает Антона Табакова, Гарика Сукачева, Павла Деревянко, Никиту Волкова, Ивана Охлобыстина.