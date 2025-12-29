Путин запретил исполнять в России решения иностранных уголовных судов

Теперь в России не подлежат исполнению постановления иностранных уголовных судов, получивших полномочия от других стран без участия Москвы. Компетенция должна быть основана на международном договоре с Россией или резолюции СБ ООН

Президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает отказ России от исполнения постановлений иностранных уголовных судов, а также международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре со страной или резолюции Совбеза ООН. Документ опубликован на портале правовых актов.

В соответствии с ним, в России не подлежат исполнению постановления судов иностранных государств, «наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре» с Россией или резолюции Совета Безопасности ООН.

Последняя должна быть принята в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Изменения вносятся в ст. 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». В предыдущей редакции статья закрепляла обязательность исполнения всех вступивших в силу решений российских судов и их распоряжений. Неисполнение постановлений или проявление неуважения к суду влечет ответственность. При этом решения иностранных и международных судов действуют в России в рамках международных договоров, заключенных Москвой.

Как пояснял РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки будут применимы, например, к приговорам Международного уголовного суда (МУС). «Напомню, что Россия отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС», — отмечал в ноябре юрист.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. В СК отмечали, что уголовное преследование Путина «носит заведомо незаконный характер» и оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. В середине декабря Мосгоруд заочно приговорил прокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордера, и восьмерых судей по ч. 2 ст. 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»), ч. 2 ст. 301 («Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей»), ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 2 ст. 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения»). Им дали сроки от 3,5 до 15 лет в зависимости от роли каждого.

Партнер Verba Legal адвокат Дмитрий Мальбин в разговоре с РБК уточнил, что в законопроекте речь идет о трибуналах, создание которых инициируется отдельными государствами или международными объединениями для уголовного преследования. Появление такого законопроекта, подчеркивал он, «очевидно связано с инициативами стран Евросоюза по созданию специального трибунала против России».

Законопроект, пояснил адвокат, исключает не все международные и иностранные суды, а только те, что созданы отдельными иностранными государствами или международными объединениями без участия России или резолюции Совбеза ООН. При этом другие международные суды, соответствующие этим условиям, функционируют и признаются Россией, что, заключил он, «демонстрирует четкое следование нормам международного права».

Специальный трибунал против России предложила создать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2022 году, вскоре после начала российской военной операции на Украине. Структура, по ее замыслу, должна быть сформирована в рамках Совета Европы — организации, которую Россия покинула в том же году. В Москве такую инициативу не признают легитимной. Кремль заявил, что «международные структуры и все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию» и не могут «смотреть на реальность».

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский в беседе с РБК вместе с тем обратил внимание на потенциальные юридические противоречия. По его словам, новая норма фактически вступает в конфликт с действующими многосторонними и двусторонними договорами России. «Из буквального толкования следует, что любые решения иностранных судов, вынесенные без участия России, не подлежат признанию и исполнению, что делает невозможной правовую помощь в уголовной сфере», — пояснил эксперт.

Брикульский также отметил, что законопроект может блокировать действие таких документов, как Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 года), поскольку положения нового закона фактически приостанавливают их применение в части уголовного преследования.