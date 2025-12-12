Суд в Москве заочно дал сроки до 15 лет прокурору Кариму Хану и судьям МУС

Суд в Москве заочно приговорил прокурора и судей МУС к срокам до 15 лет

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Московский городской суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В зависимости от роли каждого представители МУС признаны виновными по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ч. 1 ст. 30 ч. (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 2 ст. 360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения).

Российское следствие установило, что с февраля по март 2022 года в Гааге прокурор МУС Карим Хан незаконно привлек к уголовной ответственности граждан России, а президиум МУС при отсутствии законных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об их аресте, говорится в сообщении.

Они объявлены в международный розыск и приговорены к лишению свободы на срок от 3,5 до 15 лет. Максимальный срок предусмотрен для Карима Хана.

О том, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда, нескольким судьям и чиновникам, стало известно в середине ноября. К уголовной ответственности привлечены в том числе судьи МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт и Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.

Материал дополняется