 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Военные отразили атаку БПЛА на Ростовскую область, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Воздушная атака отражена с вечера в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Дроны были перехвачены в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах региона. Обошлось без пострадавших.

В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Накануне поздним вечером, 28 декабря, оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении трех частных домов при падении обломков беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома
Политика
За сутки над регионами России сбили 370 дронов
Политика
За ночь ПВО сбила над Россией 25 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь Политика, 07:51
Цены на серебро впервые в истории превысили $82 за унцию Инвестиции, 07:32
Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве Общество, 07:30
«Идея № 1 для инвестиций». Какие топ-5 глобальных акций покупать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа Политика, 07:29
Экспорт российского аналога «Оземпика» стал предметом спора Бизнес, 07:01
Тайвань осудил учения Китая около острова Политика, 07:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область Политика, 06:51
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 06:34
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре Общество, 06:26
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря Политика, 06:09
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США Политика, 05:59
Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока Общество, 05:44