Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Военные отразили атаку БПЛА на Ростовскую область, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Воздушная атака отражена с вечера в Ростовской области», — говорится в сообщении.
Дроны были перехвачены в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах региона. Обошлось без пострадавших.
Накануне поздним вечером, 28 декабря, оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении трех частных домов при падении обломков беспилотников.
