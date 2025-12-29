Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Военные отразили атаку БПЛА на Ростовскую область, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Воздушная атака отражена с вечера в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Дроны были перехвачены в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах региона. Обошлось без пострадавших.

Накануне поздним вечером, 28 декабря, оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении трех частных домов при падении обломков беспилотников.