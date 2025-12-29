 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США

Сюжет
Война санкций
США ввели санкции против пяти европейцев, обвинив их в причастности к ущемлению свобод пользователей американских онлайн-платформ. По словам Бретона, ЕС окружили хищники
Тьерри Бретон (с телефоном в руках)
Тьерри Бретон (с телефоном в руках) (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Отсутствие решительного ответа Евросоюза на попытки США повлиять на законодательство блока показывает, что институты в Брюсселе были «очень слабыми, слишком слабыми» в то время, когда ЕС окружен «хищниками», заявил бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку, экс-глава Минфина Франции Тьерри Бретон, передает Bloomberg.

Ранее, 24 декабря, США решили запретить въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ. Под ограничения попал и Бретон.

Он сказал, что ему запретили въезд в США потому, что он представил законодательство, поддержанное почти 90% законодателей ЕС, а также всеми государствами-членами, для защиты пользователей в Европе.

Бретон в 2024 году пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС (DSA) за дезинформацию в соцсети X. В 2005–2007 годах Бретон был министром промышленности, экономики и финансов Франции.

Как США в ходе идеологической войны с Европой прибегли к визовым санкциям
Политика
Марко Рубио

В качестве комиссара ЕС Бретон был главным исполнителем Закона о цифровых услугах, который регулирует модерацию контента на платформах социальных сетей.

Комментируя публикацию о санкциях госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что США запретят въезд для главы Еврокомиссии Уруслы фон дер Ляйен.

Акт о цифровых услугах (DSA) направлен на усиление контроля за работой на территории ЕС крупных онлайн-платформ; сервисы, которые отказываются бороться с незаконным и вредоносным контентом, рискуют получить штрафы до 6% от их глобального оборота или даже быть заблокированы в странах Союза.

Американские консерваторы последовательно критикуют DSA как инструмент цензуры в отношении прежде всего американских онлайн-платформ, видя в нем угрозу свободе слова. Соответствующие утверждения, среди прочего, содержались в докладе, подготовленном юридическим комитетом палаты представителей США в июле этого года. По оценкам конгрессменов, под прицелом «европейских цензоров» в первую очередь оказываются консервативные взгляды на вопросы миграции и климатическую повестку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Евросоюз санкции США
Материалы по теме
Как США в ходе идеологической войны с Европой прибегли к визовым санкциям
Политика
Макрон счел запугиванием ЕС санкции США против бывшего еврокомиссара
Политика
США ввели санкции против экс-министра экономики Франции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре Общество, 06:26
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря Политика, 06:09
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США Политика, 05:59
Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока Общество, 05:44
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Дмитриев заявил о ценности усилий Трампа по установлению мира Политика, 05:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Китай анонсировал проведение военных учений вокруг Тайваня Политика, 04:49
Макрон заявил о беседе с Зеленским после видеозвонка с лидерами Европы Политика, 04:22
Стала известна средняя стоимость поздравления Деда Мороза в этом году Общество, 04:01
Пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров. Полный текст Политика, 03:55
Заявления Трампа и Зеленского после переговоров. Полное видео с переводом Политика, 03:54
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в доме на Камчатке Общество, 03:53
Нетаньяху прилетел в Мар-а-Лаго для встречи с Трампом Политика, 03:38