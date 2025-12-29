Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США

США ввели санкции против пяти европейцев, обвинив их в причастности к ущемлению свобод пользователей американских онлайн-платформ. По словам Бретона, ЕС окружили хищники

Тьерри Бретон (с телефоном в руках) (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Отсутствие решительного ответа Евросоюза на попытки США повлиять на законодательство блока показывает, что институты в Брюсселе были «очень слабыми, слишком слабыми» в то время, когда ЕС окружен «хищниками», заявил бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку, экс-глава Минфина Франции Тьерри Бретон, передает Bloomberg.

Ранее, 24 декабря, США решили запретить въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ. Под ограничения попал и Бретон.

Он сказал, что ему запретили въезд в США потому, что он представил законодательство, поддержанное почти 90% законодателей ЕС, а также всеми государствами-членами, для защиты пользователей в Европе.

Бретон в 2024 году пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС (DSA) за дезинформацию в соцсети X. В 2005–2007 годах Бретон был министром промышленности, экономики и финансов Франции.

В качестве комиссара ЕС Бретон был главным исполнителем Закона о цифровых услугах, который регулирует модерацию контента на платформах социальных сетей.

Комментируя публикацию о санкциях госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что США запретят въезд для главы Еврокомиссии Уруслы фон дер Ляйен.

Акт о цифровых услугах (DSA) направлен на усиление контроля за работой на территории ЕС крупных онлайн-платформ; сервисы, которые отказываются бороться с незаконным и вредоносным контентом, рискуют получить штрафы до 6% от их глобального оборота или даже быть заблокированы в странах Союза. Американские консерваторы последовательно критикуют DSA как инструмент цензуры в отношении прежде всего американских онлайн-платформ, видя в нем угрозу свободе слова. Соответствующие утверждения, среди прочего, содержались в докладе, подготовленном юридическим комитетом палаты представителей США в июле этого года. По оценкам конгрессменов, под прицелом «европейских цензоров» в первую очередь оказываются консервативные взгляды на вопросы миграции и климатическую повестку.