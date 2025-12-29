Дмитриев заявил о ценности усилий Трампа по установлению мира

Как написал Дмитриев, весь мир ценит усилия команды Трампа, которые работают ради установления мира

Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости)

Весь мир высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа и его команды в деле установления мира, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Весь мир ценит усилия президента Трампа и его команды по установлению мира», — написал он в социальной сети X.

Трамп регулярно бравирует тем, что закончил «шесть войн». К ним Белый дом относит конфликты — причем не всегда военные — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

В середине августа американский лидер заявил в эфире передачи Fox and Friends, что закончил уже «семь войн», видимо добавив в свой актив конфликт между Арменией и Азербайджаном, лидеры которых в начале августа подписали в Белом доме декларацию о намерении работать над заключением мирного соглашения.

С января 2025 года Трамп и его команда работают над заключением мирного соглашения для урегулирования украинского конфликта. Так, пост Дмитриева появился в день переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам американский президент заявил, что на встрече было достигнуто 95% прогресса.