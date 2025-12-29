Дмитриев заявил о ценности усилий Трампа по установлению мира
Весь мир высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа и его команды в деле установления мира, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Весь мир ценит усилия президента Трампа и его команды по установлению мира», — написал он в социальной сети X.
Трамп регулярно бравирует тем, что закончил «шесть войн». К ним Белый дом относит конфликты — причем не всегда военные — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.
В середине августа американский лидер заявил в эфире передачи Fox and Friends, что закончил уже «семь войн», видимо добавив в свой актив конфликт между Арменией и Азербайджаном, лидеры которых в начале августа подписали в Белом доме декларацию о намерении работать над заключением мирного соглашения.
С января 2025 года Трамп и его команда работают над заключением мирного соглашения для урегулирования украинского конфликта. Так, пост Дмитриева появился в день переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам американский президент заявил, что на встрече было достигнуто 95% прогресса.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах