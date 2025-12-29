 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Дмитриев заявил о ценности усилий Трампа по установлению мира

Как написал Дмитриев, весь мир ценит усилия команды Трампа, которые работают ради установления мира
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости)

Весь мир высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа и его команды в деле установления мира, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Весь мир ценит усилия президента Трампа и его команды по установлению мира», — написал он в социальной сети X.

Макрон заявил о беседе с Зеленским после видеозвонка с лидерами Европы
Политика
Эмманюэль Макрон

Трамп регулярно бравирует тем, что закончил «шесть войн». К ним Белый дом относит конфликты — причем не всегда военные — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

В середине августа американский лидер заявил в эфире передачи Fox and Friends, что закончил уже «семь войн», видимо добавив в свой актив конфликт между Арменией и Азербайджаном, лидеры которых в начале августа подписали в Белом доме декларацию о намерении работать над заключением мирного соглашения.

С января 2025 года Трамп и его команда работают над заключением мирного соглашения для урегулирования украинского конфликта. Так, пост Дмитриева появился в день переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам американский президент заявил, что на встрече было достигнуто 95% прогресса.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Кирилл Дмитриев Дональд Трамп США перемирие
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
