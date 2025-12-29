Макрон заявил о беседе с Зеленским после видеозвонка с лидерами Европы

Макрон не раскрыл подробности отдельного разговора с Зеленским. Он написал, что участники переговоров добиваются прогресса в вопросе гарантий. Макрон также сообщил о запланированной на январь встрече «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил с украинским лидером Владимиром Зеоенским после беседы по видеосвязи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом. Об этом Макрон написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с президентами Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с президентом Зеленским», — говорится в посте.

Как добавил Макрон, они добиваются прогресса в вопросе гарантий безопасности. Он также сообщил, что европейцы соберут в январе страны «коалиции желающих» в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны в обеспечение гарантий.

О предстоящей в январе встрече европейских лидеров ранее сообщил Euractiv со ссылкой на представителя Елисейского дворца. По его данным, европейцы соберутся для завершения согласования гарантий безопасности для Украины.

Макрон хочет, чтобы страны «коалиции желающих» завершили в следующем месяце проработку деталей поддержки Украины после прекращения огня, уточнил тогда представитель.

Ожидается, что в рамках гарантий будут согласованы конкретные процедуры и порядок действий, что даст Украине «четкое» представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка, добавил собеседник.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей устава НАТО. Согласно этой статье, нападение на одного члена альянса воспринимается как нападение на весь блок.

Российский президент Владимир Путин согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. В сентябре российский лидер говорил, что Москва будет уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны для России и Украины.