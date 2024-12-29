Каковы шансы на переизбрание у критикующего Украину президента Хорватии

29 декабря в Хорватии пройдет первый тур президентских выборов. Лидерами гонки считаются действующий президент Зоран Миланович и экс-министр образования Драган Приморац. Чем отличаются их позиции — в материале РБК

Зоран Миланович (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

29 декабря в Хорватии пройдет первый тур президентских выборов. В нем участвуют восемь кандидатов, включая нынешнего главу государства Зорана Милановича, которого неоднократно критиковали прозападные силы страны за якобы «пророссийскую» позицию по конфликту на Украине.

В Хорватии президент избирается по мажоритарной системе: если в первом туре ни одному из кандидатов не удается получить абсолютное большинство, то проводится второй, в который выходят два лидирующих кандидата. Срок полномочий главы государства — пять лет. Он может быть переизбран только один раз, так что для Милановича, если он победит, следующий срок станет завершающим.

Конституционная реформа 2001 года расширила полномочия Сабора (однопалатного парламента), а также значительно сократила полномочия главы государства. В результате в числе полномочий президента Хорватии осталось назначение премьер-министра и членов правительства, представление страны за рубежом и аккредитация послов. Глава республики является главнокомандующим и участвует вместе с правительством в формировании и проведении внешней политики. Кроме того, он может распустить парламент, вынести законопроект или конституционную реформу на референдум с согласия правительства, но не вправе налагать вето на законы, принятые Сабором.

Какова расстановка сил перед выборами

Миланович выдвинулся на этих выборах как независимый кандидат, но его поддерживает левоцентристский альянс во главе с Социал-демократической партией (СДП). Его основным соперником считается экс-министр образования Драган Приморац, принимавший участие в президентских выборах 2009 года. Он также позиционирует себя как независимого кандидата, однако его поддерживает партия оппозиционного президенту премьера Андрея Пленковича «Хорватское демократическое содружество» (ХДС). Противостояние Милановича и Пленковича обострилось после начала конфликта на Украине.

Среди других кандидатов — представитель правой партии «Мост» Мария Селак Распудич (выдвигается как независимый кандидат), лидер левой партии «Мы можем!» Ивана Кекин, представляющий «Партию права» дипломат Томислав Йонич, бизнесмен Нико Токич Картело, кандидат от правой партии DOMiNO («Дом и Партия национального сбора») Бранка Лозо и представляющий партию «Мост» Миро Буль. Согласно последнему опросу, проведенному институтом Promocija+ 16 и 17 декабря, в первом туре Миланович может рассчитывать на 39% голосов, а Примораца поддерживают только 22,9%. У остальных кандидатов менее 10%.

В апреле в Хорватии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых ХДС пришла первой, удержав свое лидерство, но не получила абсолютного большинства. Парламент был распущен в марте на фоне коррупционного скандала, в центре которого оказалась та же ХДС. Миланович присоединился к обвинениям в адрес Пленковича и даже заявил о своем выдвижении на пост премьер-министра как независимого беспартийного кандидата по списку СДП. Однако Конституционный суд страны отказал Милановичу в этом праве, сославшись на ст. 96 Конституции, которая запрещает президенту занимать любой другой государственный или профессиональный пост.

Сейчас ХДС располагает в Саборе 61 из 151 мандата, а СДП в составе альянса имеет 42. В правящую коалицию на правах младшего партнера также входит ультраправая партия «Движение за родину». Таким образом, если на выборах победит Приморац, власть в стране полностью перейдет под контроль ХДС.

Тем временем вокруг партии премьера продолжаются коррупционные скандалы. В рамках проводимого Европейской прокуратурой расследования в ноябре был арестован министр здравоохранения Вили Берош. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. В начале декабря СДП инициировала в парламенте дебаты о доверии правительству Пленковича. Однако вотум недоверия провалился, и возглавляемое ХДС правительство устояло.

Какую роль в избирательной кампании играет дискуссия о конфликте на Украине

Приморац неоднократно заявлял, что «место Хорватии на Западе, а не на Востоке». Миланович же часто критикует помощь ЕС и НАТО Киеву. В частности, в прошлом году он призвал не сравнивать ситуацию в Косово с вхождением Крыма в состав России, заявив, что полуостров никогда больше не будет украинской территорией. В январе 2023-го Миланович заявил, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков ВСУ только затянет военные действия.

Апогеем противостояния Милановича с Пленковичем этой осенью стало обсуждение участия Хорватии в программе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Миланович выступил против, пояснив, что хочет защитить свою страну от возможного втягивания в войну. В ответ Пленкович назвал его «пуделем Путина», добавив, что своим решением Миланович «запятнал репутацию Хорватии как в ЕС, так и в НАТО». Затем правительство попыталось провести решение об участии в программе через парламент. 16 декабря Сабор отклонил предложение о подготовке около 100 украинских военных на территории республики. Сейчас Хорватия и Венгрия остаются единственными странами — членами ЕС, входящими в НАТО, которые отказались от участия в NSATU.

Приморац называет Милановича угрозой для Хорватии. Он также заявил, что Миланович запретил членам парламента выслушать начальника генерального штаба ВС Хорватии генерал-полковника Тихомира Кундида и представителей альянса в рамках дебатов об участии Хорватии в миссии NSATU. «Президент, который лжет, не может быть президентом Хорватии», — заключил Приморац, призвав офицеров армии «не бояться» и не терпеть такое поведение, а «говорить правду». В ответ Миланович обвинил Пленковича и его «клику» в намерении устроить переворот.

Тема отправки европейских войск на Украину стала ключевой и на предвыборных дебатах в Хорватии, поскольку в ЕС активизировалось ее обсуждение в ожидании потенциального мирного урегулирования. 18 декабря Reuters сообщил, что для контроля за соблюдением режима прекращения огня на Украину могут быть направлены от 40 тыс. до 100 тыс. европейских военных. Миланович выступил с резкой критикой этой идеи. «Эти люди не думают о последствиях. Кому вообще могла прийти в голову идея отправить 100 тыс. европейских солдат на Украину? Куда? Когда? По каким обязательствам?» — сказал Миланович и пригрозил, что Хорватия этого никогда не допустит. По мнению президента, армия его страны должна оказывать поддержку непосредственным членам НАТО — находиться с миссией в Польше, Литве и Косово.

Как сообщает N1, на предвыборных дебатах, которые прошли 23 декабря, большинство из кандидатов в президенты согласились с тем, что хорватские солдаты не должны участвовать в военных действиях на Украине.

Хорватия в октябре этого года подписала с Украиной соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Речь идет о кооперации между оборонно-промышленными комплексами двух стран, перспективах совместного оборонного производства и локализации проектов на Украине. В документе отмечается, что с февраля 2022-го Хорватия предоставила республике помощь в размере €300 млн. Отдельно стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере разминирования. Также Хорватия намерена передать ВСУ устаревшие югославские танки и боевые машины пехоты (БМП) в обмен на скидку на покупку Leopard 2A8 у Германии. Соответствующий документ был подписан в конце октября министрами обороны Хорватии и Германии.

Как отмечают эксперты фонда Фридриха Ноймана, впервые за несколько лет опросы показывают такой очевидный перевес одного из кандидатов накануне выборов. Аналитики считают, что популярность Милановича отчасти связана с тем, что он во время своего пятилетнего президентского срока пытался представить себя «голосом народа» и «контролером правительства» и в результате ему удалось стать не просто антиподом премьер-министра Пленковича, но и ключевой оппозиционной фигурой в стране, будучи главой государства.