Трамп поддержал Маска в споре о рабочих визах
Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) в интервью The New York Post (NYP) поддержал программу рабочих виз для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа H1-B на фоне разгоревшихся среди его сторонников дебатов.
«Мне всегда нравились визы, я всегда был за них. Вот почему они у нас есть. <...> У меня много [работников с] визой H-1B на [объектах] недвижимости. Я всегда верил в H-1B. Я пользовался ею много раз. Это отличная программа», — сказал Трамп.
NYP отмечает, что во время своего первого президентского срока республиканец критиковал программу и ограничивал доступ к рабочим визам для иностранцев. В частности, он приостановил на полгода в 2020-м выдачу временных виз, включая H1-B, из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.
Виза H1-B позволяет находиться в США до шести лет. Работодатель в Штатах оформляет ее для иностранного специалиста с образованием не ниже уровня бакалавра. Его семье выдают визу H-4, которая позволяет проживать и учиться в США. Для получения H1-В не требуется проходить процедуру трудовой сертификации в Минтруда США.
H1-B является рабочей визой и не дает права на получение грин-карты (разрешение на постоянное проживание в США). Однако если работодатель заинтересован в дальнейшей работе иностранного сотрудника, то может спонсировать его переход на иммиграционную визу.
На этой неделе разгорелась дискуссия между сторонниками Трампа по поводу программы H1-B. Сторонники жесткой линии MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой» — девиз, под которым избирался Трамп) выступают за продвижение американских рабочих и ужесточение ограничений для иммигрантов.
Другие члены команды Трампа, например владелец SpaceX Илон Маск, который в будущей администрации станет соруководителем нового Департамента эффективности правительства (DOGE), поддерживают расширение визовой программы. «Причина, по которой я нахожусь в Америке вместе со многими критически настроенными людьми, создавшими SpaceX, Tesla и сотни других компаний, которые сделали Америку сильной, заключается в H1-B», — написал бизнесмен в X.
В одной из публикаций он заявил, что США «достигли величия» благодаря тому, что были «меритократией («власть достойных»; принцип управления, когда высшие должности занимают наиболее способные. — РБК) в большей степени, чем где-либо еще на Земле». «Я буду бороться до последней капли крови, чтобы эта страна оставалась землей свободы и возможностей», — добавил Маск.
Его поддержал и второй будущий руководитель DOGE — предприниматель Вивек Рамасвами, раскритиковав при этом американскую культуру из-за шоу и ситкомов, «пропагандирующих посредственность». «Причина, по которой ведущие технологические компании часто нанимают инженеров иностранного происхождения и в первом поколении, а не «коренных» американцев, заключается не во врожденном недостатке IQ у американцев (ленивое и неверное объяснение). В основном все сводится к ключевому слову: культура», — написал он в X.
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