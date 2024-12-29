Трамп поддержал Маска в споре о рабочих визах

Трамп назвал отличной программу выдачи рабочих виз зарубежным специалистам на фоне спора среди его сторонников. Некоторые из них, включая Маска, поддерживают расширение программы, другие выступают за продвижение граждан США

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) в интервью The New York Post (NYP) поддержал программу рабочих виз для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа H1-B на фоне разгоревшихся среди его сторонников дебатов.

«Мне всегда нравились визы, я всегда был за них. Вот почему они у нас есть. <...> У меня много [работников с] визой H-1B на [объектах] недвижимости. Я всегда верил в H-1B. Я пользовался ею много раз. Это отличная программа», — сказал Трамп.

NYP отмечает, что во время своего первого президентского срока республиканец критиковал программу и ограничивал доступ к рабочим визам для иностранцев. В частности, он приостановил на полгода в 2020-м выдачу временных виз, включая H1-B, из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.

Виза H1-B позволяет находиться в США до шести лет. Работодатель в Штатах оформляет ее для иностранного специалиста с образованием не ниже уровня бакалавра. Его семье выдают визу H-4, которая позволяет проживать и учиться в США. Для получения H1-В не требуется проходить процедуру трудовой сертификации в Минтруда США. H1-B является рабочей визой и не дает права на получение грин-карты (разрешение на постоянное проживание в США). Однако если работодатель заинтересован в дальнейшей работе иностранного сотрудника, то может спонсировать его переход на иммиграционную визу.

На этой неделе разгорелась дискуссия между сторонниками Трампа по поводу программы H1-B. Сторонники жесткой линии MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой» — девиз, под которым избирался Трамп) выступают за продвижение американских рабочих и ужесточение ограничений для иммигрантов.

Другие члены команды Трампа, например владелец SpaceX Илон Маск, который в будущей администрации станет соруководителем нового Департамента эффективности правительства (DOGE), поддерживают расширение визовой программы. «Причина, по которой я нахожусь в Америке вместе со многими критически настроенными людьми, создавшими SpaceX, Tesla и сотни других компаний, которые сделали Америку сильной, заключается в H1-B», — написал бизнесмен в X.

В одной из публикаций он заявил, что США «достигли величия» благодаря тому, что были «меритократией («власть достойных»; принцип управления, когда высшие должности занимают наиболее способные. — РБК) в большей степени, чем где-либо еще на Земле». «Я буду бороться до последней капли крови, чтобы эта страна оставалась землей свободы и возможностей», — добавил Маск.

Его поддержал и второй будущий руководитель DOGE — предприниматель Вивек Рамасвами, раскритиковав при этом американскую культуру из-за шоу и ситкомов, «пропагандирующих посредственность». «Причина, по которой ведущие технологические компании часто нанимают инженеров иностранного происхождения и в первом поколении, а не «коренных» американцев, заключается не во врожденном недостатке IQ у американцев (ленивое и неверное объяснение). В основном все сводится к ключевому слову: культура», — написал он в X.